2 bin 500 osmanlı çileği fidesi ücretsiz dağıtıldı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, rengi ve tadı ile diğer çilek türlerinden farklı olan, yöreye özgü Osmanlı Çileği üretimini yaygınlaştırmak için 2 bin 500 fide halka ücretsiz dağıtıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, rengi, aroması ve kokusu ile diğer çilek türlerinden en lezzetlisi olarak kabul edilen ve gıda sektörünün yanı sıra kozmetik sektöründe de kullanılan Osmanlı Çileği´nin üretimini artırmak için çalışma başlattı. Kurulan Osmanlı çileği üretim tesisinde fide üretimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda üretilen 2 bin 500 çilek fidesi, halka ücretsiz dağıtıldı. Belediye önünde düzenlenen törende, fide üretimi ve çileğin yetiştirilmesi konusunda da bilgiler verildi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Osmanlı çileğinin Ereğli´nin simgesi olduğunu belirterek, "Çilek bizim simgemiz. Çilek fidelerinin yoğunlaştırılması lazım. Şimdi doğal üretime geçtik. Delihakkı´da büyük bir seramız var. Orada ata tohumu elde etmeye çalışıyoruz ve fide için de ayrı bir alan ayırdık. Mühendis arkadaşlarımız çok büyük bir gayretle çalışıyorlar. Amacımız ata tohumu üretmek ve ücretsiz olarak köylümüze, halkımıza dağıtarak üretimi teşvik etmek. Osmanlı çileği fidelerini yetiştirmek için ayırdığımız alanda bu yıl 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesi ürettik. Şimdi bu fideleri, müracaatlarını aldığımız halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Çiftçilerimizin bu fideleri dikerek üretimi artırmaları en büyük gayemiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-11-03 14:21:50



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