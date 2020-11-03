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Zonguldak'ta 5 öğretmenin testi pozitif çıktı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; “Okullarımızda en sağlıklı en hijyen ortamlarda eğitim öğretim yapmayı sürdürüyoruz”

İHA

Zonguldak'ta 5 öğretmenin testi pozitif çıktı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; “Okullarımızda en sağlıklı en hijyen ortamlarda eğitim öğretim yapmayı sürdürüyoruz”

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, geçen hafta itibari ile 5 öğretmende pozitif vak'a çıktığını söyledi.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okullarda pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tosun, açıklamasında “Türkiye’nin birçok yerleşim yerinde olduğu gibi bu okullarımıza da pozitif vak'a durumları çıkabiliyor. Geçen hafta itibari ile beş öğretmenimiz de pozitif vak'a çıktı” dedi.
Vak'aların yayılmaması için tüm okullarda en sağlıklı, en hijyen ortamlarda eğitim öğretim yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “Okullarımızda dün itibari ile beşinci ve dokuzuncu sınıflarımızda kademeli olarak eğitim öğretime başladılar. 8 bin 797 öğrencimizle ders başı yaptık. Şu anda ortaokullarımız da altı ve yedinci sınıflarımız yüz yüze eğitime başlamadılar. Dün bazı okullarımızı ziyaret ettik. Öğrencilerimiz okullarını çok özlemişler. Bizlerde çocuklarımız özlemiştik. Okullarımız, öğrencilerimizin cıvıltısına kavuştu. İnşallah hijyen kurallarına uyarak bu süreci devam ettirmeye çalışacağız. Türkiye’nin birçok yerleşim yerinde olduğu gibi bu okullarımıza da pozitif vak'a durumları çıkabiliyor. Geçen hafta itibari ile beş öğretmenimiz de pozitif vak'a çıktı. Zaman zaman kendini arayıp geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bakanlığımız ve sağlık bakanlığı arasındaki protokol gereğince yapılacaklar konusunda tüm kriterler belirlemiş durumdadır. Okulumuzdaki herhangi bir pozitif vak'a öğrencimize yayıldı diye bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir öğrencimizin ve öğretmenimizin bu vak'aları yayılmaması için tüm okullarımızda en sağlıklı en hijyen ortamlarda eğitim öğretim yapmayı sürdürüyoruz. Dün itibari ile aldığımız verilerde beşinci sınıflarımızda yüzde 83.53 oranında devamı var. Dokuzuncu sınıflarda da yüzde 80.71 oran var. Buda velilerin okullara olan güvenin olduğunu gösteriyor. Türkiye genelinde yüzde 70 oranları varken bizim ilimizde ilkokullarda yüzde 90’ın üzerinde beş ve dokuzuncu sınıflarda yüzde 85 oranında değişmeler var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin kurallara uyduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı günlerde tüm öğrencilerimizin okullarında buluştu o güzel günleri görürüz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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