Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli teşkilatını ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli teşkilatını ziyaret etti

İHA

Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli teşkilatını ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’na iadei ziyarette bulundu.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Posbıyık’a belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Bozkurt, ziyareti nedeniyle Başkan Posbıyık’a teşekkür etti. AK Parti yönetimine tekrar ‘hayırlı olsun’ diyen Başkan Posbıyık, kent gündemiyle ilgili mesajlar verdi.

“Ortak noktamız Ereğli meselesi”
AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av. Saffet Bozkurt’un bu görevinde başarılı olacağına inandığını ve birlikte kente güzel hizmetler yapmayı umduklarını anlatan Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Ereğli’yi iyi noktaya getirebilmek için davamız, mücadelemiz bir. El ele verip inşallah güzel işler yapmaya çalışacağız. Hepimiz birer partinin mensubuyuz. Ereğli halkının rahat etmesi için, mutlu olması için bizler el ele çalışmak durumundayız. Partilerimiz, anlayışımız farklı olsa da ortak noktamız Ereğli meselesi. Saffet bey çok sevdiğim eski dostumdur. Ben şahidim ki Ereğli sevdalısıdır. Birçok ortak çalışmamız oldu. Mesela Şamlar Okulu’nu hatırlıyorum. Ben belediye olarak bir şeyler yapmaya çalıştım kendisi de cebinden bir şeyler yaptı. Ormanlı’da yaptıklarını biliyorum. Herkese yardım etmeye çalışan, yardım ederken de reklamını yapmayan ilkeli arkadaşımızdır. Siyasette yetkili bir yere geldi. İnşallah birlikte güzel işler yaparız. Ereğli’de çok büyük sıkıntılar var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Nedense bizi hep kıskanıyorlar. ERDEMİR’in burada kurulması gerekçe oluyor. Sanki herkes Demir Çelik’ten büyük paralar alıyor ve ERDEMİR Ereğli’ye yetiyor gibi bir anlayıştan dolayı devletten gelen bütün yatırımları, yardımları maalesef Zonguldak, Çaycuma ve Devrek’e gönderiyorlar; açıkça konuşuyorum. Bize bir şey göndermiyorlar. 2016 yılında gelen Havuz Projesi Kilimli’ye gitti. Ereğli’ye yapılmadı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ereğli hep mağdur oluyor. Bütün siyasi parti ilçe başkanları, hepimiz birbirimizi dinleyerek, doğruları anlatarak Ereğli’ye iyilik yapabileceğimize inanıyorum. Bunun için de diyalog ve iletişim olması gerektiğine inanıyorum.

“Pandemi sürecinde belediyelerde sıkıntıda”
Pandemi sürecinde vatandaşlar gibi belediyelerinde bazı gelirlerini toplayamadığı için sıkıntı yaşadığını ancak maaşları düzenli ödemeye devam ettiklerini ve muhtarların taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini anlatan Posbıyık, AKM’yi bitirildiklerini, halk kafeyi de yakın zamanda hizmete açacaklarını ifade etti. Ofis yolunda balık restoranı yapacaklarını, Dombay Deresi bölgesinde trafiği rahatlatmak için çalışma gerçekleştireceklerini belirten Posbıyık, Kent Meydanı ve atlına katlı otopark yapımı için 6070 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu ve bu parayı bulmak için bir karar vereceklerini vurguladı.
Erdemir ile ilgili sorunları Vali’ye anlattığını ve kendisinden haber beklediklerini aktaran Başkan Posbıyık “Bazıları Halil Posbıyık sustu diyor ya. Vali bey, Devlet sus dediği için sustuk. Ama peşini bırakmayacağız. Ereğli halkının hakkını arıyoruz, demokratik mücadele veriyoruz. Zaten Ereğli’nin en büyük eksiği o. Demokratik haklarımızı korumaktan geri durduğumuz için zaten Ereğli bu noktaya geldi. OYPA’daki işçiler hala daha 22 seneden beri haklarını alamadılar. Maalesef Ereğli’den ne mühendis alıyorlar, ne işçi alıyorlar. Hep dışarıdan getiriyorlar adamları. Fabrika bugün Trabzon’da olsaydı herhalde dışarıdan bir tane adam giremezdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un devamlı kendilerine yardım ettiğini, Ereğli’ye hizmet etmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini aktaran Posbıyık, fakülte binalarının yapımı konusunda güzel gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Bozkurt “Milletvekillerimizle ilgili görüşlerinize katılmıyorum”
Başkan Posbıyık’ın AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar ile diğer milletvekillerini eleştirmesi üzerine AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, bu konudaki görüşlerine katılmadığını, milletvekillerinin Ereğli’ye hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Bozkurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Ziyaretiniz bizi fazlasıyla onurlandırmıştır. Bizim olduğumuz yerde haklının ve adaletin dışında bir durumun söz konusu olmayacağı çok iyi bilinmeli. Temelinde hukuki, meşruiyet olan, Ereğli’nin ortak menfaatine olan her konuda biz elimizi taşın altına sokacağımızı ifade ettik. Bunun dışındaki durum bizim yönetimimizde AK Parti’de olmayacaktır. Biz kararlarımızı AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bağımsız, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan veriyoruz. Yine belediye grubu olarak hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür hür irademizle kararlarımızı veriyoruz. Burada iradesini ortaya koyabilecek çok nitelikli arkadaşlarımız var. Bizim kimsenin etkisi altında kalma gibi durumumuz söz konusu değil. Ereğli’nin hak ve menfaatine olabilecek, temelinde hukuki meşruiyet olan her türlü tasarrufun yanındayız. Biz milletvekillerimizle birlikte çalışma durumundayız. AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı Milletvekillerinin dışında bir tasarruf üretemez. Milletvekillerimiz de inşallah bundan sonraki süreçte bizimle beraber Ereğli’nin menfaatleri noktasında her türlü tasarrufu yapacaklardır. Bu noktada en azından biz bunun mücadelesini fazlasıyla vereceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siyaset olmazsa olmazımız değildir. İlla siyasetin içinde olacağız diye kendimizden taviz verecek durumda değiliz. Kimse AK Parti İlçe Teşkilatına yön veremez. Milletvekillerimizle ilgili görüşlerinize katılmıyorum. Vekillerimizin Ereğli menfaatleri dışında hareket edeceklerini düşünmüyorum. Ereğli’nin ortak menfaatlerinde yapılacak her türlü tasarrufta sizlerin yanındayız.”
Başkan Posbıyık daha sonra ziyaretin anısına Bozkurt’a Herkül heykeli hediye etti, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta 5 öğretmenin testi pozitif çıktı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun; “Okullarımızda en sağlıklı en hijyen ortamlarda eğitim öğretim yapmayı sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 5 öğretmenin testi pozitif çıktı İl ...
Başkan Bozkurt Gökçebey’de çeşitli ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Gökçebey’de çeşitli ziyaretlerde ...
İHA muhabirinin acı günü
YEREL HABERLER İHA muhabirinin acı günü
2 bin 500 osmanlı çileği fidesi ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER 2 bin 500 osmanlı çileği fidesi ücretsiz dağıtıldı
Devrek’te İzmir için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Devrek’te İzmir için yardım kampanyası başlatıldı
Kdz. Belediyesi 2 bin 500 Osmanlı Çileği fidesi dağıttı
YEREL HABERLER Kdz. Belediyesi 2 bin 500 Osmanlı Çileği fidesi ...
(Özel) Bir annenin azmi, öğretmenlerin çabasıyla birleşince Türkiye'ye örnek oldu Yıllardır KPSS'ye hazırlanan anne, Ebil Eğitim ile Kimya Türkiye 2.'liği elde etti Ebil Eğitim Kurumları Yetkilisi Fevzi Likoğlu: "Başarımızın sırrı olarak 'önce hedef' demişiz. Adaylarımızla kader birliği yapıyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Bir annenin azmi, öğretmenlerin çabasıyla ...
Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
YEREL HABERLER Defne yaprağını dünyaya ihraç ediyor
Genç kızların motosiklet macerası hastanede bitti
YEREL HABERLER Genç kızların motosiklet macerası hastanede bitti
Zonguldak’ta 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 2 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Zonguldak’ta kumar operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta kumar operasyonu
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı
Güner, “Dünya genelinde 2 milyona yakın hasta organ bekliyor”
YEREL HABERLER Güner, “Dünya genelinde 2 milyona yakın hasta organ ...
Zabıta komiseri son yolcuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Zabıta komiseri son yolcuğuna uğurlandı
Zonguldak dev dalgalar istinat duvarını aştı
YEREL HABERLER Zonguldak dev dalgalar istinat duvarını aştı
(Özel) Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti Z Çelik San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öncan: "Çeliğin girmediği hiçbir sektör yok çünkü özellikli bir ürün"
YEREL HABERLER (Özel) Pandemi sürecinde bile çeliğe ihtiyaç devam etti Z Çelik San. ...
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler
YEREL HABERLER Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan ...
İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi’nin 2020 yılı çalışmaları sürüyor
7 aydır korona virüs tedavisi gören zabıta amiri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 7 aydır korona virüs tedavisi gören zabıta amiri ...
Kaptaşlı’lar ATM İstiyor
YEREL HABERLER Kaptaşlı’lar ATM İstiyor
Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler
YEREL HABERLER Trafik levhasını atış poligonuna çevirdiler
Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp üzerini temizleyerek 'ağaçtan düştü' dediler
YEREL HABERLER Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp ...
Sanayi sitesindeki otomobilleri soyan 2 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Sanayi sitesindeki otomobilleri soyan 2 hırsız ...
Define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X