Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli teşkilatını ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’na iadei ziyarette bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Posbıyık’a belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Bozkurt, ziyareti nedeniyle Başkan Posbıyık’a teşekkür etti. AK Parti yönetimine tekrar ‘hayırlı olsun’ diyen Başkan Posbıyık, kent gündemiyle ilgili mesajlar verdi.



“Ortak noktamız Ereğli meselesi”

AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilen Av. Saffet Bozkurt’un bu görevinde başarılı olacağına inandığını ve birlikte kente güzel hizmetler yapmayı umduklarını anlatan Başkan Posbıyık şunları söyledi: “Ereğli’yi iyi noktaya getirebilmek için davamız, mücadelemiz bir. El ele verip inşallah güzel işler yapmaya çalışacağız. Hepimiz birer partinin mensubuyuz. Ereğli halkının rahat etmesi için, mutlu olması için bizler el ele çalışmak durumundayız. Partilerimiz, anlayışımız farklı olsa da ortak noktamız Ereğli meselesi. Saffet bey çok sevdiğim eski dostumdur. Ben şahidim ki Ereğli sevdalısıdır. Birçok ortak çalışmamız oldu. Mesela Şamlar Okulu’nu hatırlıyorum. Ben belediye olarak bir şeyler yapmaya çalıştım kendisi de cebinden bir şeyler yaptı. Ormanlı’da yaptıklarını biliyorum. Herkese yardım etmeye çalışan, yardım ederken de reklamını yapmayan ilkeli arkadaşımızdır. Siyasette yetkili bir yere geldi. İnşallah birlikte güzel işler yaparız. Ereğli’de çok büyük sıkıntılar var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Nedense bizi hep kıskanıyorlar. ERDEMİR’in burada kurulması gerekçe oluyor. Sanki herkes Demir Çelik’ten büyük paralar alıyor ve ERDEMİR Ereğli’ye yetiyor gibi bir anlayıştan dolayı devletten gelen bütün yatırımları, yardımları maalesef Zonguldak, Çaycuma ve Devrek’e gönderiyorlar; açıkça konuşuyorum. Bize bir şey göndermiyorlar. 2016 yılında gelen Havuz Projesi Kilimli’ye gitti. Ereğli’ye yapılmadı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ereğli hep mağdur oluyor. Bütün siyasi parti ilçe başkanları, hepimiz birbirimizi dinleyerek, doğruları anlatarak Ereğli’ye iyilik yapabileceğimize inanıyorum. Bunun için de diyalog ve iletişim olması gerektiğine inanıyorum.



“Pandemi sürecinde belediyelerde sıkıntıda”

Pandemi sürecinde vatandaşlar gibi belediyelerinde bazı gelirlerini toplayamadığı için sıkıntı yaşadığını ancak maaşları düzenli ödemeye devam ettiklerini ve muhtarların taleplerini yerine getirmeye devam ettiklerini anlatan Posbıyık, AKM’yi bitirildiklerini, halk kafeyi de yakın zamanda hizmete açacaklarını ifade etti. Ofis yolunda balık restoranı yapacaklarını, Dombay Deresi bölgesinde trafiği rahatlatmak için çalışma gerçekleştireceklerini belirten Posbıyık, Kent Meydanı ve atlına katlı otopark yapımı için 6070 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu ve bu parayı bulmak için bir karar vereceklerini vurguladı.

Erdemir ile ilgili sorunları Vali’ye anlattığını ve kendisinden haber beklediklerini aktaran Başkan Posbıyık “Bazıları Halil Posbıyık sustu diyor ya. Vali bey, Devlet sus dediği için sustuk. Ama peşini bırakmayacağız. Ereğli halkının hakkını arıyoruz, demokratik mücadele veriyoruz. Zaten Ereğli’nin en büyük eksiği o. Demokratik haklarımızı korumaktan geri durduğumuz için zaten Ereğli bu noktaya geldi. OYPA’daki işçiler hala daha 22 seneden beri haklarını alamadılar. Maalesef Ereğli’den ne mühendis alıyorlar, ne işçi alıyorlar. Hep dışarıdan getiriyorlar adamları. Fabrika bugün Trabzon’da olsaydı herhalde dışarıdan bir tane adam giremezdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un devamlı kendilerine yardım ettiğini, Ereğli’ye hizmet etmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini aktaran Posbıyık, fakülte binalarının yapımı konusunda güzel gelişmeler olduğunu dile getirdi.



Bozkurt “Milletvekillerimizle ilgili görüşlerinize katılmıyorum”

Başkan Posbıyık’ın AK Parti Milletvekili Hamdi Uçar ile diğer milletvekillerini eleştirmesi üzerine AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, bu konudaki görüşlerine katılmadığını, milletvekillerinin Ereğli’ye hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Bozkurt konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Ziyaretiniz bizi fazlasıyla onurlandırmıştır. Bizim olduğumuz yerde haklının ve adaletin dışında bir durumun söz konusu olmayacağı çok iyi bilinmeli. Temelinde hukuki, meşruiyet olan, Ereğli’nin ortak menfaatine olan her konuda biz elimizi taşın altına sokacağımızı ifade ettik. Bunun dışındaki durum bizim yönetimimizde AK Parti’de olmayacaktır. Biz kararlarımızı AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bağımsız, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan veriyoruz. Yine belediye grubu olarak hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür hür irademizle kararlarımızı veriyoruz. Burada iradesini ortaya koyabilecek çok nitelikli arkadaşlarımız var. Bizim kimsenin etkisi altında kalma gibi durumumuz söz konusu değil. Ereğli’nin hak ve menfaatine olabilecek, temelinde hukuki meşruiyet olan her türlü tasarrufun yanındayız. Biz milletvekillerimizle birlikte çalışma durumundayız. AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı Milletvekillerinin dışında bir tasarruf üretemez. Milletvekillerimiz de inşallah bundan sonraki süreçte bizimle beraber Ereğli’nin menfaatleri noktasında her türlü tasarrufu yapacaklardır. Bu noktada en azından biz bunun mücadelesini fazlasıyla vereceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siyaset olmazsa olmazımız değildir. İlla siyasetin içinde olacağız diye kendimizden taviz verecek durumda değiliz. Kimse AK Parti İlçe Teşkilatına yön veremez. Milletvekillerimizle ilgili görüşlerinize katılmıyorum. Vekillerimizin Ereğli menfaatleri dışında hareket edeceklerini düşünmüyorum. Ereğli’nin ortak menfaatlerinde yapılacak her türlü tasarrufta sizlerin yanındayız.”

Başkan Posbıyık daha sonra ziyaretin anısına Bozkurt’a Herkül heykeli hediye etti, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

