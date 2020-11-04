63 maden şehidinin bulunduğu mezarlık yeniden düzenleniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 1942 yılında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden ve kaybolmaya yüz tutan 63 maden şehidinin mezarlığı yeniden düzenleniyor.

Kandilli Beldesi’nde TTK’ya ait maden ocağında 1942 yılında meydana gelen grizu faciasında yaşamlarını kaybeden 63 madenci o tarihte beldeye defnedildi. Aradan geçen zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle kaybolmaya yüz tutan şehit madencilerin mezarlığı Kandilli Belediyesi, Amele Birliği ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığı iş birliği ile yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıldı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldenin varoluş sebeplerinden biri olan madenlerde şehit düşen 63 madencinin bulunduğu mezarların yeniden düzenleneceğini ifade etti. Başkan Aydın “TTK tarafından işletilen maden ocağında 1942 yılında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren maden işçilerimizin mezarlıkları yeniden düzenleniyor. Kandilli Belediyesi, Amele Birliği ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’nın iş birliği ile yapılan, ERHA İnşaat tarafından çalışmalarına başlanılan Maden Şehitliği Projesi ile beldemizi var eden şehit madencilerimizin anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlanması hedeflenmektedir. Projenin hayata geçirilmesinde verdiği destek ve çabalardan dolayı Amele Birliği Başkan Vekili Mehmet Murat Köseoğlu ve yönetim üyelerine, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve yönetim kurulu üyelerine ve beldemizdeki muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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