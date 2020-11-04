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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu

DHA

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Arife Yılmaz (36), yaralanırken, yanındaki iki çocuğu ise kazadan son anda kurtuldu.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Serpil G. (39) yönetimindeki 67 UG 847 plakalı otomobil, yaya geçidinden iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçen Arife Yılmaz'a çarptı. Kazada iki çocuğu son anda kurtulurken, Arife Yılmaz ise yaralandı. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Yılmaz, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsü Serpil G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE
2020-11-04 22:10:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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