Işık ihlali kazaya yol açtı: 1'i ağır 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün ışık ihlali yaptığı araç başka bir otomobille çarpıştı, kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki Carrefour kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Kepez istikametinden çarşı istikametine giden Enes Sinan K. (21) idaresindeki 67 AAU 901 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapıp, tali yoldan Carrefour kavşağına dönmek isteyen Bora A. (28) idaresindeki 67 ABL 379 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 2 araç da savrulurken kazada sürücü Enes Sinan K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Burak T. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Y. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kaza yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre yapılan alkol testi sonucunda Enes Sinan K.'nın 225 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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