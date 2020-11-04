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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

DHA

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı


Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Sürücülerden Enes Sinan Karakütük'ün 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. 
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli-Devrek Yolu Cevizler kavşağında meydana geldi. Bora Alın (28) yönetimindeki 67 ABL 379 plakalı otomobil ile Enes Sinan Karakütük (21) yönetimindeki 67 AAU 901 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Bora Alın´ın kullandığı otomobilde bulunan Harun Yerli araçtan fırlayarak yola savruldu. Yaralanan Enes Sinan Karakütük ile aynı araçta bulunan Burak Taşkıran ile Harun Yerli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.  
Enes Sinan Karakütük´ün yapılan kontrolde 2.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-11-04 23:53:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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