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Batı Karadeniz markalarına bir yenisi daha eklendi Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı Batı Karadeniz'den karşılanacak

İHA

Batı Karadeniz markalarına bir yenisi daha eklendi Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı Batı Karadeniz'den karşılanacak

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda 2014 yılında başlanan, Zonguldak, Karabük ve Bartın’daki üniversite ve milli eğitim kurumları başta olmak üzere ilgili paydaşlarla ortak olarak yürütülen Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme (Siber Vatan) Projesi, Türkiye'nin ulusal stratejilerine hizmet ederken aynı zamanda nitelikli insan kaynağı gücünü artırarak dünya çapındaki siber güvenlik uzmanı ihtiyacının Batı Karadeniz'den karşılanması hedefleniyor.
Projedeki ilk uygulamalardan bu yana alınan olumlu geri bildirimler, eğitim ve destek sağlanan öğrenci takımlarının ulusal ve uluslararası ölçekteki yarışmalarda ve projelerde gösterdiği başarılar Siber Vatan projesini bölgenin en önemli markalarından birisi haline getirdi. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde ayrı ayrı düzenlenen etkinlikler ile il bazında farklı uzmanlık alanlarının geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Kümelenme yetkilileri ile ortak hareket edilmesi Siber Vatan Projesi çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.
Proje kapsamında yetiştirilen nitelikli insan kaynağı kullanılarak; bölgedeki teknoloji geliştirme bölgelerinde şirketleşmeler ile bölge içi ve bölge dışında istihdam imkanları elde edildi. Siber Vatan Projesi’nde elde edilen kazanımlar neticesinde BAKKA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları arasında siber güvenlik alanında koordinatör ajans olarak belirlendi. Bu yeni görevle birlikte ulusal ölçekli çalışmalara başlandı, ülke genelindeki 26 kalkınma ajansında kurum amiri ve ilgili personelin siber güvenlik konusunda farkındalığını yükseltmek ve özellikle Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) yetkinliğini artırmaya yönelik teknik eğitim planlaması yapıldı.
Öte yandan ülke çapında gündeme gelen Siber Vatan Projesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na isim marka tescil başvurusu yapıldı ve “Siber Vatan” markası 10 yıl süre ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı adına tescil edildi.
Alanlarında uzman teknik eğitmenlerce verilen eğitimler, siber güvenlik çalışmalarına önemli bir ivme kazandırıyor. Planlaması yapılan inovasyon eğitimleri ile katılımcıların birer girişimci adayı olması hedefleniyor. Ayrıca uluslararası proje yetkinliğine sahip firmaların mentörlüğünde yenilikçi projeler geliştirilmesi ve tüm bu çalışmaların öğretici yarışmalar ile desteklenmesi faaliyetleri ise önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek Siber Vatan Projesi çalışmaları arasında yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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