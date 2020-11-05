Başkan Şirin destekçilerimize teşekkür ediyorum

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, yeni dernek binasına 12 gün içerisinde geçeceklerini söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, uzun uğraşlar sonucunda yeni dernek binasının tamamlandığını söyledi. Yeni dernek binasına 12 gün içerisinde geçeceklerini belirten başkan Şirin, “Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak yıllardır ilimizde engelliler adına çalışmaktayız. Kendi şahsımın 19 yıla ait dönem bu yıllar içerisinde çok büyük çalışmalar yaptık. Çalışmalarımızın sonucunda çoğu engellimizin istihdamı konusunda hem sosyal hayatı katılma noktasında çok büyük katkılar sağladık. Tekerlekli sandalye temini konusunda faaliyetlerimiz ihtiyaç sahiplerine dağıtımlarımız devam ediyor. Yıllardır çektiğimiz yer sıkıntısı çözüldü ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Sağ olsun belediye başkanımız ve destekçilerimizin sayesinde yeni yerimize kısa sürede geçeceğiz. Bağışçılarımızın sayesinde 90 metrekare yer yaptık. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. 12 gün içerisinde tamamen taşınmış olacağız. Zonguldak’ta yaşanan engellilere böyle bir imkan, katkı sağladığımızı düşünüyorum tekrar katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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