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Bozkurt: “Ereğli’nin menfaatine olan her işte elimizi taşın altına koyacağız”

İHA

Bozkurt: “Ereğli’nin menfaatine olan her işte elimizi taşın altına koyacağız”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve kadın Kolları ile birlikte MHP ve BBP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatları, Kdz. Ereğli Kızılay Derneği ve LÖSEV il temsilciliğini ziyaret etti.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ilk ziyaretini ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla, Kdz. Ereğli’de bulunan LÖSEV İl Temsilciliğine gerçekleştirdi. LÖSEV İl Temsilcisi Tarkan Atik, AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kanser hastalığı, çeşitleri, belirtileri, LÖSEV’in çalışmaları ve Ankara’da bulunan LÖSEVLÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi hakkında da bilgi verdi. Konuşmasında, Türkiye’de en çok kanser vakalarının Zonguldak ilinde göründüğüne dikkati çeken Atik, Kdz. Ereğli’de ‘Onkoloji’ ve ‘Hematoloji’ bölümlerinin mutlaka olması gerektiğini söyledi.
AK Parti İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi ile ilgili açıklama yapan Tarkan Atik, “Ankara’da bulunan hastanemiz, iddia ediyorum Türkiye’deki 5 yıldızlı otellerden daha temiz, hijyenik ve konforlu. 400 yataklı olan ve şuan yarı kapasitede hizmet veren hastanemizin, peyderpey ruhsatını alarak tam kapasite hizmet vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kansere yakalanan bir vatandaşımız, bize başvurduğu andan itibaren biz o hastanın tüm masraflarını karşılıyor, tedavi sürecini takip ediyoruz. Bunun yanında lösemili vatandaşlarımıza çeşitli yardımlarımız oluyor. Yetişemediğimiz yerde, belediyelerimizden, siyasilerimizden, iş insanlarımızdan ve sivil toplum kuruluşlarımızdan destek istiyoruz" dedi.

Bozkurt: “Ulvi bir görevi yerine getiriyorsunuz”
Kendilerini kabul ettikleri için Atik’e teşekkür eden Bozkurt ise LÖSEV’in, ülkede büyük bir boşluğu doldurduğunu söyledi. LÖSEV İl Temsilciliğinin çalışmalarını takip ve takdir ettiğini ifade eden Bozkurt, “Bizler tüm sivil toplum kuruluşlarımızın olduğu gibi LÖSEV’in de yanındayız. Tabi LÖSEV Gönüllüleri olarak sizler gerçekten çok ulvi bir görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bizler de her zaman, her konuda sizlerin yanında olmaya özen göstereceğiz. Hastaların tedavi süreçleri ve yapılması gereken yardımlarla ilgili bizleri her zaman arayabilirsiniz. Hastalığı yenmeyi başaran vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek, bizleri bu yönde hareket etmek için daha da kamçılayacaktır” dedi.
Ziyaretin ardından Atik, AK Parti İlçe Kadın Kolları adına Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Doğru’ya ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.

“Su ve kan, sürekli ihtiyaçtır”
AK Parti heyeti, günün ikinci ziyaretini ise ‘Kızılay Haftası’ dolayısıyla, Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi’ne gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve beraberindeki partilileri, Kızılay Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve Kızılay Gönüllüleri dernek binası girişinde karşıladı. Ziyarette konuşan Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Bozkurt ve ekibine iadei ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Ciğer, “Kızılay ve Kızılhaç; insanların diline, dinine, ırkına ve mezhebine bakmadan yardıma ihtiyacı olan herkese yardım etmeyi kendine şiar edinmiş ve uluslararası kabul görmüş hizmet kuruluşlarıdır” dedi. Kan bağışı kampanyalarının devam edeceğini ifade eden Ciğer sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Biliyorsunuz hayatımızdaki iki önemli sıvı su ve kandır ve bunlar sürekli ihtiyaçtır; en kısa sürede bulunmaları gerekir. Bu anlamda bizler de zaman zaman kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Bunun yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik çeşitli yardımlarımız da devam ediyor. Zonguldak Valiliğimiz tarafından İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik bir yardım kampanyası başlatıldı. Biz de Kızılay olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhtemelen Cuma günü, toplanan yardımları İzmir’e göndereceğiz" dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da kendilerini kabul ettikleri için Ciğer ve Kızılay Gönüllülerine teşekkür ederek ‘Kızılay Haftası’nı kutladı. Ziyaretin sonunda Ciğer, Bozkurt’a Kızılay’ın rozeti taktı.

“Size güveniyoruz”
AK Parti heyeti, Kızılay’ın ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Teşkilatını ziyaret etti.
Ziyarette konuşan BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, Bozkurt ve ekibine güvendiklerini ve ilçede iyi işler yapacaklarına inandıklarını ifade etti. Çelik ayrıca kendilerine ihtiyaç duyulan her noktada Bozkurt ve ekibine destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi. AK Parti İlçe Başkanı Av.Saffet Bozkurt da hukuki meşruiyeti ve Ereğli’nin ortak menfaatine olan her işte taşın altına ellerini koyacaklarını söyledi.

“Ayrı gayrı yok”
AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt ve beraberindeki partililer, son olarak ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatına gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi: “Bizi ziyaret ettiğinizden dolayı size ve ekibinize teşekkür ederim. Teşkilat anlamında birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Ereğli’ye güzel hizmetler yaparız. Ayrı gayrı düşüncesi yok, birlik beraberlik içerisinde memlekette, Ereğli’de neler yapabiliriz ona bakmak lazım. Diyaloglarımızı sıkı tutarak bunu başarabiliriz. Ereğli’nin meselelerini istişare yaparsak, beraber çözersek daha güzel şeyler yapabiliriz. Siz ve ekibiniz inşallah Ereğli’de başarılı şeyler yaparsınız, birlikte yaparız.”

“Geneldeki ittifakı yerelde de yapmakta kararlıyız”
AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt ise kendilerini kabul ettikleri için Demirtürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Kongreleri aynı dönemde yaptık, siz bizi ziyaret ettiniz ama bizim iadei ziyaretimiz biraz gecikti. Öncelikle özür diliyoruz. Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Bizi kabul etiğiniz için teşekkür ediyorum. İttifakın değerli ortağı sizlerle beraber Ereğli’de çalışmaktan onur ve gurur duyacağız. İnşallah geneldeki ittifakın yerelde de devam etmesi noktasında üzerimize düşen ne varsa onu yapmakta kesinlikle kararlıyız. Ereğli’de yapılacak hizmetler noktasında, Ereğli’deki sorunlar noktasında sizlerle istişare halinde olacağız. Ereğli’deki sıkıntıları aşma noktasında sizlerin desteğine, öngörülerinize ihtiyacımız var. İnşallah Ereğli’de güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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