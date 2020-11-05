Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ne 32 yenildi.
Stat: Devrek
Hakemler: Serkan Gürbüz xx, Mustafa Onur Özgenç xx, Ahmet Deveci xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Yılmaz x (Tezcan dk. 78 ?), Ahmet Hakan x (Yiğit dk. 70 xx), Batuhan x (Ramazan dk. 46 xx), Hüseyin xx, Muhammed Yasir x (İlker dk. 46 x), Oktay xx, Olcay x (Sezer dk. 46 xx), Murat xx, Berkan xx, İhsan Furkan xx
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper xx, Atakan x (Mahmuthan Samet dk. 74 x), Berat x (Halil İbrahim dk. 88 ?), Ahmet Özer xx, Alperen xx, Erdem x (Selman dk. 69 x), Furkan xx, Yusuf xx, Ahmet Kutluer x (Baha dk. 69 x), Nebi xx, Fahrettin xx
Goller: Nebi (dk. 30), Berat (dk. 45) (Darıca Gençlerbirliği), Oktay (dk. 61), Berkan (dk. 77 k.k.), Tezcan (dk. 90 pen.) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Erdem, Metin (Darıca Gençlerbirliği)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.