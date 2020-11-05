Devrek Belediyesi Meclis toplantısı

Devrek Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt başkanlığında yapıldı.

Toplantı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu vatan için canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimiz ile geçtiğimiz günlerde İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İmar ve Plan Bütçe Komisyonu karaları, 2021 Mali Yılı Analitik (GelirGider) Bütçesi, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Devrek Yeni Mahalle 104 ada 12 parselde imar planı değişikliği talebi, ambalaj atıklarının kaynağında toplanması, taşınması ve ayrıştırılması için Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Başkanlığı’na yetki devri yapılması ile Devrek Yeni Mahalle Çay Sokak girişi (Ankara asfaltı güzergâhı) tek yön trafik uygulaması konuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda meclis üyelerine revize imar planı, nazım imar planı ve ilave imar planı çalışmaları üzerine ayrıntılı brifing verildi.

Başkan Bozkurt, Devrek Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Birleşimini 19 Kasım 2020 tarihinde yapmak üzere oturuma ara verdi. Bozkurt ayrıca toplantıya katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.