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Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de rüzgar ve yağmur etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yağışlı havanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Öte yandan denizde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri Zonguldak Limanı'na sığındı.

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