Başkan Tekin, "Sanayi sitesinin ara yollarını yapacağız"

Alaplı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fatih Yener ve Sanayi Sitesi Esnafı, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, son günlerde gündemde olan Küçük Sanayi Sitesinin ara yollarını en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Sanayi esnafının her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Tekin, “Küçük Sanayi Sitesi Alaplı’mızın en büyük fabrikalarından bir tanesidir. Yüzlerce vatandaşımız burada istihdam ediyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. Esnafımız sorunlarını çok iyi biliyoruz. Öncelikle son günlerde gündemde olan sanayi içindeki ara yolları en kısa sürede yapacağız. Geçtiğimiz yıl sanayi sitesini en üst bloktaki ara yolları altyapısıyla birlikte beton dökmek suretiyle yapmıştık. Kalan ara yolları da yapacağız. Ayrıca sanayi sitesi ile ilgi güzel projelerimiz de var. Sanayi sitesini İlçemize yakışır daha modern bir hale getirmek için her şeyi yapacağız. Ziyaretlerinden dolayı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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