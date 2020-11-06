Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi pandeminin toplumsal etkilerini anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi pandeminin toplumsal etkilerini anlattı

İHA

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi pandeminin toplumsal etkilerini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt ‘Pandeminin Toplumsal Etkilerini’ anlattı.
Cumhurbaşkanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Veysel Bozkurt, ‘Pandeminin Toplumsal Etkileri başlıklı online söyleşiye katıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Instagram resmi hesabı üzerinden canlı yayında gerçekleşen söyleşide; Prof. Dr. Bozkurt, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs pandemisini herkesin hayatını ciddi oranda etkileyip değişmesine neden olduğunu ifade ederek, salgının üretimden tüketime, uluslararası ilişkilerden eğitime, ulaşımdan eğlenceye, dini ibadetlerden spor etkinliklerine kadar akla gelebilecek her alanda toplumsal yaşamı etkisi altına aldığına değindi. Bu bağlamda, COVİD19 pandemisi ve bu salgınla mücadele kapsamında alınan karantina tedbirlerinin birey ve toplum psikolojisi üzerindeki etkilerini örnekler vererek anlatan Bozkurt, sosyalleşmenin pandemi döneminde değerinin daha çok anlaşıldığı, ‘yeni normal’ yaşama geçişle birlikte sosyal mesafe ve hijyenin gelecekteki süreçte öneminin artarak devam edeceği, sosyal izolasyonla birlikte sosyal ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin gerekli olacağı yönündeki bilgileri çevrimiçi olarak paylaştı.
Prof. Dr. Veysel Bozkurt, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini gidermek için toplumsal değerlerin ve dayanışmanın, ortak bilinç, ortak tavır, ortak sorumlulukların öneminin unutulmamasına ilişkin notları da dinleyicilere aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tekin, "Sanayi sitesinin ara yollarını yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Tekin, "Sanayi sitesinin ara yollarını ...
‘Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu’ Zonguldak’ ta yapılacak
YEREL HABERLER ‘Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu’ ...
Ağacın taksinin üzerine devrilme anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ağacın taksinin üzerine devrilme anı güvenlik ...
Tarihi çarşısında koronavirüs şoku: 14 esnafın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Tarihi çarşısında koronavirüs şoku: 14 esnafın testi ...
Durakta bekleyen ticari taksinin üzerine ağaç böyle devrildi Büfede önündeki vatandaşlar kaçışarak yaralanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Durakta bekleyen ticari taksinin üzerine ağaç böyle ...
Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
YEREL HABERLER Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Devrek Belediyesi Meclis toplantısı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi Meclis toplantısı
Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 3
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - ...
GMİS'ten esnek çalışma düzeni açıklaması
YEREL HABERLER GMİS'ten esnek çalışma düzeni açıklaması
Bozkurt: “Ereğli’nin menfaatine olan her işte elimizi taşın altına koyacağız”
YEREL HABERLER Bozkurt: “Ereğli’nin menfaatine olan her işte elimizi ...
İl Müdürü Maden'den "indirim" uyarısı Sahte indirime 419 bin lira ceza
YEREL HABERLER İl Müdürü Maden'den "indirim" uyarısı Sahte indirime ...
Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu Deniz Şehitlerini Anma Günü’nü ...
Başkan Şirin destekçilerimize teşekkür ediyorum
YEREL HABERLER Başkan Şirin destekçilerimize teşekkür ediyorum
Seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi
Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği
Batı Karadeniz markalarına bir yenisi daha eklendi Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı Batı Karadeniz'den karşılanacak
YEREL HABERLER Batı Karadeniz markalarına bir yenisi daha ...
Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini gerçekleştirmek istiyorlar
YEREL HABERLER Yangında kaybettikleri annelerinin hayalini ...
Zonguldak'ta 65 yaşa "toplu mekanları zorunlu olmadıkça kullanmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 65 yaşa "toplu mekanları zorunlu ...
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı: 3 ...
Işık ihlali kazaya yol açtı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Işık ihlali kazaya yol açtı: 1'i ağır 3 yaralı
Posbıyık hizmetlerin engellendiğini iddia etti
YEREL HABERLER Posbıyık hizmetlerin engellendiğini iddia etti
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, ...
Otomobilin çarptığı hamile kadın yaralandı Hamile kadın, yanındaki çocuklarını son anda yol kenarına attı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı hamile kadın yaralandı Hamile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X