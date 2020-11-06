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Validen deprem açıklaması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Herkes üzerine düşeni yaparsa kimse depremden zarar görmez"

İHA

Validen deprem açıklaması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Herkes üzerine düşeni yaparsa kimse depremden zarar görmez"

Zonguldak Valiliği ve Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından organize edilen depremzedelere destek için hazırlanan yardım TIR’ı dualarla İzmir’e uğurlandı.
30 Ekim tarihinde İzmir'de gerçekleşen 6.6 depremin ardından harekete geçen Zonguldak Valiliği ve Kızılay Şubesi İl genelinde yardım kampanyası başlattı. Düzenlenen yardım kampanyasına İl ve ilçelerden destek yağdı. Kampanyaya bin 850 koli gıda ve bin 200 battaniyeden oluşan yardım malzemeleri yüklenen iki TIR, düzenlenen törenle İzmir'e uğurlandı.
Törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, herkesi kurallara uymaya davet etti. Kurallara uyarsanız depremin zararı olmayacağının altını çizen Vali Tutulmaz, “Geçen hafta güzel İzmir’imizde büyük bir facia yaşadık. Biz maalesef deprem kuşağı üzerinde olan bölgede çok sayıda yerleşim yerimiz deprem riskini yaşamaktadır ve zaman zaman bunun olumsuz riskini görüyoruz. Bu bize şunu hatırlatıyor. Kurallara uyarsanız depremin sizlere bir zararı olmaz ama kurallara olmadan yaparsanız yapılarınızı bunun karşılığında sıkıntı görürsünüz diyor. Maalesef bu yılın başında Elâzığ ve Malatya’da geçen hafta yine İzmir’de bunu yaşadık. Canlarımızı kaybettik binalar yıkıldı. Ülkemiz deprem kurtarma faaliyetinde çok iyi organize oluyor. Çok iyi yetişmiş elemanlarımız var ancak bizlere düşen bunu bu aşamaya getirmeden alacağımız tedbirlerle en az hasarla bir yapılanma ve anlayış içerisinde olmamız gerekiyor. Herkese görev düşüyor. Bunu sadece devletin sorumluluğu gibi algılarsak sıkıntı yaşarız. Herkes kendi sorumluluğu içerisinde kurallara uyarak binalarını yaparsa kamu da denetimini iyi yaparsa hiçbir sıkıntı yaşamayız” dedi.

“Herkese teşekkür ediyorum”
İl genelinde herkesin desteğiyle bu rakamlara ulaşıldığını ifade edem Vali Mustafa Tutulmaz, “Mağdur konumda olan evleri yıkılan zor şartlarda yaşayan kardeşlerimiz için el uzatmak zorundaydık. Kızılayla beraber hep beraber el ele vererek güzel bir organizasyonla Zonguldak’ın elini İzmir’e uzatış oluyoruz. Bugün 2 tırla göndereceğimiz bin 200 adet battaniye, bin 850 adet gıda kolisini buradan yolcu edeceğiz. Burada vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin desteği ile bu rakamlara ulaştık. Destek ve katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından dualar edilerek hazırlanan 2 adet yardım TIR’ları yola çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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