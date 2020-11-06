Kdz. Ereğli Belediyesi’nden İzmir’e 200 koli gıda yardımı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, depremden sonra yaralarını saran İzmir’e 200 koli gıda desteğinde bulundu. Kuru kumanyadan oluşan erzak kolileri afetzedelere ulaştırılmak üzere Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’na teslim edildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, depremde zarar gören afetzedelere ulaştırılmak üzere İzmir’e 200 koli gıda yardımında bulundu.

Kuru kumanyadan oluşan erzak kolileri afetzedelere ulaştırılmak üzere Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’na teslim edildi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gönül ve desteklerinin İzmir halkıyla beraber olduğunu belirterek, “Zonguldak Valiliğinin öncülüğünde Kaymakamlık tarafından başlatılan kampanya kapsamında hazırladığımız 200 koli gıda paketi yola çıktı. İzmir halkımıza çok geçmiş olsun. Desteğimiz ve kalbimiz onlarla beraber” dedi.

Halil Posbıyık, afetzedelere “yanınızdayız” mesajı içeren birer kısa mektup da gönderdi.

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