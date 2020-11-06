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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı

İHA

AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı 6. Gençlik Kolları Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Seçime tek liste ile giren Tunay Berber, AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları’nın yeni başkanı oldu.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Bozkurt “Yeni Erdoğan’lar sizlerin aranızdan çıkacak”
Kongrede konuşan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş’a ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bozkurt gençlere güvendiğinin altını çizerek; “Bu ortam bugünlere kolay gelmedi. Büyük bedeller ödedik. Her karış toprağımızda şehitlerimizin kanı var. Başta vatan savunmasında şehit düşen asker ve polislerimiz olmak üzere alçak FETÖ kalkışmasında vefat eden 15 Temmuz şehitlerini, rahmet ve milletle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Terör örgütleri şunu iyi bilsinler ki; ‘Bizi asla bölemeyecekler’. Bu topraklarda kıyamete kadar ezan sesi dinmeyecek, al bayrağımız şanlı şanlı dalgalanmaya devam edecek. Ayrıca geçen hafta İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Bugün gerçekleşecek kongre sonucu bayrağı devredecek olan Kdz. Ereğli Gençlik Kolları başkanımız Tekin Alabaş ve yönetim kurulu üyelerine de bugüne kadar partimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Yeni dönem için görev alacak Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve ekibine de çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz. AK teşkilatın AK gençlerine tavsiyem okumalarınızı artırmanız, daha çok bilgi edinmek, topluma yön vermede farkınızı ortaya koymanızdır. Bizlerin gençlik yılları kolay geçmedi. Sizler kadar şanslı değildik. Darbeler, yokluklar, kuyruklar, iç ve dış baskılara boyun eğmiş bir ülkede yaşadık. Milletimize boynu bükük olmayı ve kaybeden taraf olarak kalmayı alıştırdılar. 1980’ler, 90’lar, ekonomik krizler, koalisyon kavgaları ile geçti. Ülkemizin her hamlesi sekteye uğradı, yavaşlatıldı, durduruldu. Ta ki rabbimiz bizlere, ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozan, zincirleri bozan, milletten aldığı güç ve destekle tüm vesayet odaklarını, darbe sevicilerini alt eden dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı nasip edene kadar. Onun liderliğinde her şey değişti, bundan sonra da değişmeye devam edecek. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde 2023 hedefleri için çalışıyoruz. 2053, 2071 vizyonunu oluşturma ve hayata geçirme misyonu sizlerin olacak. Yeni Erdoğanlar sizlerin arasından çıkacak, yük sizlerin omuzları üzerinde olacak. Sizlere inancımız ve güvencimiz tam. Sevgili gençler ve dava arkadaşlarım sizlerden bir söz istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedefleri için canla, başla çalışmaya hazır mısınız?” diye sordu.

Tosun “Belediyeyi yeniden alacağız”
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, ilk hedeflerinin çok çalışarak belediyeyi geri almak olduğunu söyledi. Tosun konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Biz teşkilat olarak Ankara’nın bizlere vermiş olduğu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Buradan emeği geçen bütün kardeşlerime, ilçe başkanlığımıza, görev bırakan ilçe başkanlarımıza, teşkilata mensup arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkes görevini, görevi çerçevesinde en iyi şekilde yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Çünkü partimizde görev bırakıldı, iş bitti diye bir şey yok. Onun için AK Partilik, AK Parti davasına inanmak, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmaktır. Bugün Ereğli’den kendisine ne kadar destek verebilirsek gücüne güç katmış oluruz. Bende Ereğli teşkilatının, yeni yönetimle beraber kaldığı yerden devam ederek güzel çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun semerisin hep beraber göreceğiz. İlk başta, kaybettiğimiz belediyeyi çok çalışarak alacağız. Ben hepinize güveniyorum. Genç kardeşimizden Ereğli için bir söz istiyoruz. Ereğli’de 25 bin 908 genç seçmenimiz var. Bunun bin 428’i bizim. Bu üye sayısı çok düşük. İnşallah gençlerden başlayarak yeni gençlik kolları yönetimimiz, limitin üzerinde üye yaparak gücümüze güç katacak. Ben arkadaşlarımıza güveniyorum.”
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Keleş ise yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşında 80 milyonun duası, AK Gençlik gibi dinamik, güçlü bir teşkilat olduğunu ifade etti. Keleş yeni görev alacak Gençlik Kolları Başkanı ve ekibine başarılar diledi.

Berber “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”
Görevi devralan Yeni Başkan Tunay Berber ise aldıkları bayrağı en ileriye taşımak için çalışacaklarını vurguladı. Berber kongredeki konuşmasında şunları söyledi; “Biz, yapacağımız işi inanç ile yaparız. Onun için Cumhurbaşkanımız, ‘iman varsa imkan vardır’ diyor. Biz, başkasının çizdiği yolda değil kendi çizdiğimiz ve inandığımız yolda yürüyeceğiz. Hangi engeller çıkarsa çıksın, davamızdan ve inandığımız yolda yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünden itibaren kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp; sıkılmadık el, çalınmadık kapı, ulaşılmadık genç kardeşimiz bırakmayacağız. Köy köy, mahalle mahalle, belde belde, yağmur çamur demeden, davamıza sahip çıkıp, genç kardeşlerimize ulaşacağımıza söz veriyoruz. Bu bayrak yarışında hedefimiz devraldığımız bayrağı en ileriye taşımak olup, bir nebze de olsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerindeki yükü hafifletmek olacaktır. Durmadan, usanmadan mücadelemize devam etmek olacaktır. Teşkilatımızda sen ben diye bir kelime yoktur, biz vardır.”
AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları Başkanlığı için tek aday olarak kongreye giren Tunay Berber’in İlçe yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor; Abdullah Başkan, Aslı Köse, Birkan Cinkılıç, Emre Avcı, Eray Berberkayar, Fethi Yılmaz, Muhammet Orhan, Şevket Cerrah, Onur Acar, Mervenur Kayık, Eylül D. Karanfil. Taylan Yılmaz, Alihan Kılıç, Korhan Baba, Merve Göktekin, Yasin Önal, Onur Demir, Mustafa Özcan, Ferhat Adıgüzel, Şerife Kaya, İsmail Solmaz, Bayram Tezeren, Zuhal Aydoğan, Gökhan Tekin, Ufuk Erdoğan, Enes Keleş, Celal Ergene, Beyza Koç, Onur Okut.
Kongreye; AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi veTeşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Keleş, Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, Zonguldak Eski Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Önceki Dönem İlçe Başkanı Fatih Çakır, kadın kolları ve partililer katılırken, meclis çalışmaları nedeniyle AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu kongreye katılamadı.

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