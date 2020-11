221 Deniz şehidi düzenlenen törenle anıldı

Sarıkamış'ta donarak şehit olan on binlerce askere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürürken, 7 Kasım 1914'te Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılan "Bezmi Alem", "Bahri Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinde şehit olan 221 denizci düzenlenen törenle anıldı.

1. Dünya Savaşı devam ederken, İstanbul’dan hareket ederek Kafkas Cephesi’ne yardım götüren ancak 7 Kasım 1914 sabahı Ereğli açıklarında Rus Savaş gemilerince batırılan Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan ve tarihe Sarıkamış Deniz Şehitleri olarak geçen 221 şehit için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandında yaptırılan ‘Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’nda tören düzenlendi.

Tören anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Pandemi nedeniyle bu yılki törenlerin kısıtlı gerçekleştirildiğini anlatan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk Milleti’nin her zaman tarihin seyrini değiştirebilecek güçte olduğunu söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bir milletin, devletin en önemli özelliği geçmişinde kendisine hizmet etmiş olduğu insanlara sahip çıkması, anması ve yaşatmasıdır. Nasıl ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, o günden bugüne memleketimizin bekası için şehit olmuş, gazi olmuş bütün büyüklerimizi anıyorsak Sarıkamış’a yola çıkmış mürettebatın anılması son derece önemlidir. Bunu şunun için anlatıyorum. Son yıllarda özellikle bizi benliğimizden uzaklaştırmaya çalışan bazı dış faaliyetleri görüyorum. İkinci bir husus şu. Gemiler Trabzon’a varsaydı, oradan Erzurum’a, oradan Sarıkamış’a ulaşsaydı, savaşın seyri değişebilir miydi? Daha az şehit verebilir miydik? Bunlar tarihçilerin bilebileceği konular. Bizim bu konuda söylemde bulunmamızı ben doğru ve yeterli bulmuyorum. Tarihin seyrini değiştirmek sadece 7 Kasım 1914 ile sınırlı değildir. Biz ülke olarak, millet olarak her zaman tarihin seyrini değiştirebilecek güçte millet ve ülkeyiz. Tarih incelendiğinde bu çok daha net görülebilir. Son yılları incelediğimizde işte buranın açıklarında bulduğumuz ve bundan sonra bulacağımız gaz ülkemizin ekonomik seyrini değiştirecek. Ya da bilişim alanında yaptığımız, kendi kendine yetme alanında yaptığımız çalışmalarla nasıl bugün Suriye’nin kaderini değiştirdiysek, bugün Libya’nın kaderini değiştirdiysek, bugün Karabağ’da bizim kardeşlerimizin bulunduğu toprakları tekrar bizim kardeşlerimize teslim etmek için teknik çalışmalar yaptıysak biz milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin ve dünyanın kaderini değiştirebilecek güçte bir topluluğuz. Bunun için çok şeye ihtiyaç yok. Çalışmamız gerekiyor ve birlik beraberliğimizi bozmamamız gerekiyor. 7 Kasım 1914 günü 3 gemimizde şehit olan bütün büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum. Tarihimizden bugüne memleketin bekası ve ayakta durması için çaba sarf eden bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi ve bu hizmetleri yapan devlet büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum.



Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da yaptığı konuşmada 3 geminin Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırıldığını belirterek 221 şehidin ismini Ereğli’de yaşattıklarını söyledi.

Başkan Posbıyık konuşmasında “Onlar büyük bir ülkü için yola çıktılar. Henüz 1. Dünya Savaşı devam ediyordu. İstanbul’dan hareket ederek Kafkas Cephesine yardım taşıyorlardı. 90 bin askere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürüyorlardı. Ancak, 7 Kasım 1914 sabahı Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırıldılar. “Bezmi Alem", "Bahri Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin 221 mürettebatının büyük bölümü orada şehit düştü. Yalnız 36’sının yüzerek kurtulabildiğini biliyoruz. Ve Sarıkamış’ta 90 bin asker donarak şehit oldu. Belki bu yardımlar ulaşsaydı kıyım bu kadar büyük olmayacaktı. Tarihimizde büyük kahramanlıkların yanı sıra büyük facialar da yaşanmıştır. Kuşkusuz çıkarmamız gereken çok önemli dersler vardır. Bugün tarihimizin en hüzünlü ve en çarpıcı sayfalarından birini hatırlıyoruz. Bizler, Sarıkamış harekatında verdiğimiz binlerce şehidimizi ve deniz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından "Bezmi Alem", "Bahri Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı için ilçe protokolü tarafından Ereğli sahilinden denize çelenk bırakıldı.

Törenlere, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

