221 Deniz şehidi düzenlenen törenle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

221 Deniz şehidi düzenlenen törenle anıldı

İHA

221 Deniz şehidi düzenlenen törenle anıldı

Sarıkamış'ta donarak şehit olan on binlerce askere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürürken, 7 Kasım 1914'te Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılan "Bezmi Alem", "Bahri Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinde şehit olan 221 denizci düzenlenen törenle anıldı.
1. Dünya Savaşı devam ederken, İstanbul’dan hareket ederek Kafkas Cephesi’ne yardım götüren ancak 7 Kasım 1914 sabahı Ereğli açıklarında Rus Savaş gemilerince batırılan Bezmi Alem, Bahri Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan ve tarihe Sarıkamış Deniz Şehitleri olarak geçen 221 şehit için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandında yaptırılan ‘Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’nda tören düzenlendi.
Tören anıta çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Pandemi nedeniyle bu yılki törenlerin kısıtlı gerçekleştirildiğini anlatan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk Milleti’nin her zaman tarihin seyrini değiştirebilecek güçte olduğunu söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bir milletin, devletin en önemli özelliği geçmişinde kendisine hizmet etmiş olduğu insanlara sahip çıkması, anması ve yaşatmasıdır. Nasıl ki Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, o günden bugüne memleketimizin bekası için şehit olmuş, gazi olmuş bütün büyüklerimizi anıyorsak Sarıkamış’a yola çıkmış mürettebatın anılması son derece önemlidir. Bunu şunun için anlatıyorum. Son yıllarda özellikle bizi benliğimizden uzaklaştırmaya çalışan bazı dış faaliyetleri görüyorum. İkinci bir husus şu. Gemiler Trabzon’a varsaydı, oradan Erzurum’a, oradan Sarıkamış’a ulaşsaydı, savaşın seyri değişebilir miydi? Daha az şehit verebilir miydik? Bunlar tarihçilerin bilebileceği konular. Bizim bu konuda söylemde bulunmamızı ben doğru ve yeterli bulmuyorum. Tarihin seyrini değiştirmek sadece 7 Kasım 1914 ile sınırlı değildir. Biz ülke olarak, millet olarak her zaman tarihin seyrini değiştirebilecek güçte millet ve ülkeyiz. Tarih incelendiğinde bu çok daha net görülebilir. Son yılları incelediğimizde işte buranın açıklarında bulduğumuz ve bundan sonra bulacağımız gaz ülkemizin ekonomik seyrini değiştirecek. Ya da bilişim alanında yaptığımız, kendi kendine yetme alanında yaptığımız çalışmalarla nasıl bugün Suriye’nin kaderini değiştirdiysek, bugün Libya’nın kaderini değiştirdiysek, bugün Karabağ’da bizim kardeşlerimizin bulunduğu toprakları tekrar bizim kardeşlerimize teslim etmek için teknik çalışmalar yaptıysak biz milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin ve dünyanın kaderini değiştirebilecek güçte bir topluluğuz. Bunun için çok şeye ihtiyaç yok. Çalışmamız gerekiyor ve birlik beraberliğimizi bozmamamız gerekiyor. 7 Kasım 1914 günü 3 gemimizde şehit olan bütün büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum. Tarihimizden bugüne memleketin bekası ve ayakta durması için çaba sarf eden bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi ve bu hizmetleri yapan devlet büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da yaptığı konuşmada 3 geminin Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırıldığını belirterek 221 şehidin ismini Ereğli’de yaşattıklarını söyledi.
Başkan Posbıyık konuşmasında “Onlar büyük bir ülkü için yola çıktılar. Henüz 1. Dünya Savaşı devam ediyordu. İstanbul’dan hareket ederek Kafkas Cephesine yardım taşıyorlardı. 90 bin askere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürüyorlardı. Ancak, 7 Kasım 1914 sabahı Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırıldılar. “Bezmi Alem", "Bahri Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin 221 mürettebatının büyük bölümü orada şehit düştü. Yalnız 36’sının yüzerek kurtulabildiğini biliyoruz. Ve Sarıkamış’ta 90 bin asker donarak şehit oldu. Belki bu yardımlar ulaşsaydı kıyım bu kadar büyük olmayacaktı. Tarihimizde büyük kahramanlıkların yanı sıra büyük facialar da yaşanmıştır. Kuşkusuz çıkarmamız gereken çok önemli dersler vardır. Bugün tarihimizin en hüzünlü ve en çarpıcı sayfalarından birini hatırlıyoruz. Bizler, Sarıkamış harekatında verdiğimiz binlerce şehidimizi ve deniz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından "Bezmi Alem", "Bahri Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı için ilçe protokolü tarafından Ereğli sahilinden denize çelenk bırakıldı.
Törenlere, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler Kızılay Haftası’nı pasta keserek kutladı
YEREL HABERLER Minikler Kızılay Haftası’nı pasta keserek kutladı
Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı
Kemal Gümrükçü Bayburt'a atandı
YEREL HABERLER Kemal Gümrükçü Bayburt'a atandı
Türkiye'ye 26 bin hasta organ bekliyor
YEREL HABERLER Türkiye'ye 26 bin hasta organ bekliyor
Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, İzmir deprem bölgesinde
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri devam ediyor
Zonguldak'ta 11 bin 57 izolasyon denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 11 bin 57 izolasyon denetimi ...
AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı
YEREL HABERLER AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları kongresini yaptı
Kdz. Ereğli Belediyesi’nden İzmir’e 200 koli gıda yardımı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nden İzmir’e 200 koli gıda ...
Validen deprem açıklaması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; “Herkes üzerine düşeni yaparsa kimse depremden zarar görmez"
YEREL HABERLER Validen deprem açıklaması Zonguldak Valisi Mustafa ...
Zonguldak'ta 110 bin 57 izolasyon denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 110 bin 57 izolasyon denetimi ...
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi pandeminin toplumsal etkilerini anlattı
YEREL HABERLER Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi pandeminin toplumsal ...
Başkan Tekin, "Sanayi sitesinin ara yollarını yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Tekin, "Sanayi sitesinin ara yollarını ...
‘Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu’ Zonguldak’ ta yapılacak
YEREL HABERLER ‘Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu’ ...
Ağacın taksinin üzerine devrilme anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ağacın taksinin üzerine devrilme anı güvenlik ...
Tarihi çarşısında koronavirüs şoku: 14 esnafın testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Tarihi çarşısında koronavirüs şoku: 14 esnafın testi ...
Durakta bekleyen ticari taksinin üzerine ağaç böyle devrildi Büfede önündeki vatandaşlar kaçışarak yaralanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Durakta bekleyen ticari taksinin üzerine ağaç böyle ...
Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta yağmur ve rüzgar etkili oldu
Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
YEREL HABERLER Cenaze dönüşü kaza yaptılar: 1 yaralı
Devrek Belediyesi Meclis toplantısı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesi Meclis toplantısı
Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - Darıca Gençlerbirliği: 3
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Zonguldak Kömürspor: 2 - ...
GMİS'ten esnek çalışma düzeni açıklaması
YEREL HABERLER GMİS'ten esnek çalışma düzeni açıklaması
Bozkurt: “Ereğli’nin menfaatine olan her işte elimizi taşın altına koyacağız”
YEREL HABERLER Bozkurt: “Ereğli’nin menfaatine olan her işte elimizi ...
İl Müdürü Maden'den "indirim" uyarısı Sahte indirime 419 bin lira ceza
YEREL HABERLER İl Müdürü Maden'den "indirim" uyarısı Sahte indirime ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X