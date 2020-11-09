Zonguldak \u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde park halindeki otomobile \u00e7arpan motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yaraland\u0131. Kaza, Uzunmehmet Mahallesi \u00c7avdarl\u0131 Sokak ta meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re S.A. idaresindeki motosiklet s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc park halindeki araca \u00e7arpmas\u0131 sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu 112 sa\u011fl\u0131k ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri yaral\u0131 S.A. ya ilk m\u00fcdahalesini yapt\u0131ktan sonra \u00f6zel hastaneye kald\u0131rd\u0131. Sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan sedye ile hastaneye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 esnada yak\u0131n\u0131 oldu\u011fu tahmin edilen bir ki\u015finin ise yaral\u0131ya beddua ve k\u00fcf\u00fcr etmesi dikkat \u00e7ekti. Kazada yaralanan S.A. n\u0131n durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn 0.88 promil alkoll\u00fc oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Savc\u0131l\u0131k kaza ile ilgili olarak soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.