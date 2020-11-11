Uygulama hayata geçti, HES kodu olmayan sürücüler Zonguldak'a giremedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uygulama hayata geçti, HES kodu olmayan sürücüler Zonguldak'a giremedi

İHA

Uygulama hayata geçti, HES kodu olmayan sürücüler Zonguldak'a giremedi

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni karar doğrultusunda şehir dışından gelen vatandaşlara Zonguldak Alaplı ilçe girişinde HES kodu taraması yapılarak içeri alınıyor.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Zonguldak'a başka şehirden gelen vatandaşlara, artan korona virüs vak'alarına karşı HES kodu uygulaması yapıldı. İlin Alaplı, Gökçebey, Devrek ilçe giriş noktalarında HES uygulaması başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan giriş noktalarında sürücüler ve vatandaşların HES kodları sorgulandı. Alaplı ilçesinde de jandarma ekipleri tarafından HES kodu taraması yapılarak sürücüler ilçeye ve kente giriş yapabildi.
HES kodu olan vatandaşlar jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında durdurularak tek tek kontrol ediliyor. Şehir dışından gelen ve uygulama noktasında durdurulan vatandaş “Uygulama yapılması gereken bir şey. Her yerde yapılmıyor ama burada yapılması güzel. Yaygın olması daha faydalı olacaktır” şeklinde konuştular.

Risk saptanan KYK yurduna alınacak
Öte yandan İl Hıfzıssıhha Meclisince açıklanan kararda ise risk saptananların KYK yurtlarına yerleştirileceği öğrenildi. Kararda, "İlimizde tespit edilen Korana virüs vak'alarının il dışı kaynaklı olan vak'a sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine ilimize sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı ilçesinin girişinde, Karabük ili tarafından Gökçebey ilçesinin girişinde, Bolu ili tarafından Devrek ilçesinin girişinde, Bartın ili tarafından Çaycuma ilçesinin girişlerinde vatandaşlarımıza örnekleme şeklinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine, risk saptanan (temaslı veya pozitif vak'a) kişilerin ise idari para cezası uygulanarak ilimiz için belirlenen KYK yurduna alınarak izolasyon süreleri bitene kadar izole edilmesi" ifadelerine yer verilmişti.
Alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan iş yerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozkurt “Ereğli’ye faydalı işler yapacağız”
YEREL HABERLER Bozkurt “Ereğli’ye faydalı işler yapacağız”
Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu ...
Zonguldak'a HES kodu olmayan giriş yapamayacak İl ve ilçe girişlerinde HES kodu uygulaması ve sigara yasağı geldi
YEREL HABERLER Zonguldak'a HES kodu olmayan giriş yapamayacak İl ve ...
Cinayet şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Cinayet şüphelileri adliyede
Vali Tutulmaz, Havaalanı ve pist çalışmalarına incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Havaalanı ve pist çalışmalarına ...
"Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" iyilik konutlarının hayırsever çiftine plaket verildi
YEREL HABERLER "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" iyilik konutlarının ...
Başkan Bozkurt, “ Can Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, “ Can Azerbaycan’ın zaferi kutlu ...
Vali Tutulmaz, "Geleceğe Nefes" projesinde Zonguldak'ta ilk fidanını dikti
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, "Geleceğe Nefes" projesinde ...
16 yıllık muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 16 yıllık muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının sahipleri adliyede
YEREL HABERLER Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının ...
“En iyi narkotik polisi; Anne” projesi
YEREL HABERLER “En iyi narkotik polisi; Anne” projesi
GMİS Yönetim Kurulu; “Mücadele başarıyla sonuçlandı”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Mücadele başarıyla sonuçlandı”
Trafik dedektifleri projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Trafik dedektifleri projesi devam ediyor
Karaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü oldu
YEREL HABERLER Karaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü oldu
Simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında
YEREL HABERLER Simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında
Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar’a başarılar diledi
YEREL HABERLER Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar’a başarılar diledi
Simitçi cinayetinde fırın sahibi ve oğluna gözaltı
YEREL HABERLER Simitçi cinayetinde fırın sahibi ve oğluna gözaltı
Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü ...
Husumetlisini ayağından vurup, polise teslim oldu
YEREL HABERLER Husumetlisini ayağından vurup, polise teslim oldu
Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı: 4 tutuklu
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları suçüstü yakalandı: 4 tutuklu
Güvenlik görevlisine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Güvenlik görevlisine silahlı saldırı
Tekin, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Tekin, çalışmaları yerinde inceledi
ZBEÜ Ata’yı andı
YEREL HABERLER ZBEÜ Ata’yı andı
Zonguldak’ta Atatürk’ü Anma Koşusu düzenlendi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Atatürk’ü Anma Koşusu düzenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X