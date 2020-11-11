Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan tespit edildi



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Fahriye D.´nin (49), Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada kalması gerektiği anlaşıldı. Fahriye D., sağlık ekiplerince yurda götürüldü.

Zonguldak Valiliği binasına öğle saatlerinde gelen Fahriye D.´nin, girişte polis ekiplerince HES kodu sorgulaması yapıldı. Bunun üzerine Fahriye D.'nin Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu, karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi. Polislerin haber verilmesiyle kısa sürede valiliğe gelen sağlık ekipleri, Fahriye D.'ye karantina kuralını ihlal ettiğini ve evinde izole olması gerektiğini anlattı. Fahriye D., daha sonra karantina için yurda götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2020-11-11 16:18:25



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