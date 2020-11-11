Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu

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Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürü Aziz Kalaycı’nın emekliye ayrılmasıyla boşalan bu göreve Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik atandı.

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü görevini uzun yıllar başarıyla yürüten Devrekli Mesut Özmekik Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Devrek İlçe Müdürlüğüne atandı. Özmekik’in Devrek’teki yeni görevine 10 gün içinde başlaması bekleniyor.

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