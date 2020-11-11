Kdz. Ereğli’de uygulamalı deprem tatbikatı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli’de uygulamalı deprem tatbikatı

İHA

Kdz. Ereğli’de uygulamalı deprem tatbikatı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 31 mahallede gerçekleştireceği uygulamalı deprem eğitimi ve tatbikatının ilki Kavaklık Mahallesi’nde yapıldı.
İkinci derece deprem bölgesinde bulunan Kdz. Ereğli’de, halkı deprem konusunda bilgilendirmek için harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi, 31 mahalleyi kapsayacak şekilde uygulamalı deprem eğitimi ve tatbikatı başlattı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın yanı sıra mahalle sakinlerinin ve belediye meclis üyesi ile daire müdürlerinin katıldığı eğitimde İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, itfaiye personeli ve ERİDAK ekibiyle birlikte deprem öncesinde ve sırasında neler yapılması gerektiği, hangi eşyaların nasıl monte edileceği, deprem çantası hazırlığı ve mahallenin toplanma alanıyla ilgili uygulamalı olarak bilgiler verdi.

Posbıyık: “Kdz. Ereğli 2. derece deprem bölgesi”
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, depreme hazırlık için Belediye olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “ERİDAK’la, İtfaiye grubumuzla, gönüllülerimizle, bu ekiple, müdürleriyle, yöneticileriyle gurur duyuyorum. Türkiye’de her tarafta ses getiriyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Türkiye çapında ilişkileri var ve Kdz. Ereğli bir ilçe olmasına rağmen kurtarma, yangın söndürme konusunda en önde olan ilçelerden bir tanesi. Burada da yapılan hazırlıkları hep birlikte izledik. Denizde de çalışmalarımız var. Her şeyimiz hazır. Kendilerini kutluyorum ve alkışlıyorum.
Ülkemizin temel sorunlarından birisi de biliyorsunuz deprem. Geçtiğimiz haftalarda İzmir’i vuran depremle hepimiz tek yürek olduk, kayıplarımız için büyük üzüntüler yaşadık. Yarın Düzce depreminin yıldönümü O büyük acıları unutmuyoruz. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmek zorundayız. Ne yazık ki bunu, çok büyük acılarla ve yaşayarak öğrendik, öğreniyoruz.
Karadeniz Ereğli, ikinci derece deprem bölgesinde bulunuyor ve ancak çevremizdeki il ve ilçelerde meydana gelecek depremlerden etkileniyoruz. Bu nedenle binaların sağlamlığı ve önlem almamız şehrimiz için de önem taşıyor.
“Bütün mahalleleri dolaşacağız, depremi hatırlatacağız”
Kdz. Ereğli’de 31 mahalleyi dolaşıp depremi hatırlatacaklarını belirten Posbıyık, eğitimlerde depremi örnekleriyle canlandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Posbıyık konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Tehlikeleri sunuyoruz, teknik ekibimizle İl Çevre Müdürlüğü ile görüşme yaparak Ereğli’de belli yerlerde zeminin ve evlerin kontrol edilmesi için teknik çalışmayı da beraberinde götürmeye çalışıyoruz. Sadece eğitmek değil konumuz. Aynı zamanda Ereğli’de de sakat evler varsa bunların da tespiti için teknik ekiplerimiz çalışma yapıyor. Canımız yandığı zaman depremle karsılaştığımızda çocuklarımız torunlarımız zorda kaldığında ah ne yaptık dememek için mutlaka öncesinden hazırlanmak gerekir. Çok acı bir olay. Çok büyük bir olay ama bunu kafamızda bir yerde tutmazsak, hazırlık yapmazsak, Allah korusun büyük sıkıntılarla uğraşırız. Eğitimlere başladık, teknik yönden de hazırlık yapıyoruz. İlk kez bu çalışmaları ön plana çıkarmaya başladık. Her mahallede toplanma alanlarını belirleyerek bunları açıkladık. Toplanma alanlarımız var 60‘ın üzerinde Buralarda kesinlikle AVM falan yaptırmadık, inşaat yaptırmadık. Bizim ayırdığımız toplanma alanları açık şekilde bekliyor. Bunları aynı zamanda kodladık, dijital olarak da toplanma alanlarını görebiliyorsunuz. Hangi mahallede neresi toplanma alanı, görebileceksiniz. Şimdi bu konuda 31 mahallemizde tatbikatlar ve eğitimler başlattık. İlk uygulamamız Kavaklık mahallesinde Arkadaşlarımız, eşyalarınızı nasıl monte etmeniz gerektiğini, deprem anında kendinizi ve yakınlarınızı nasıl koruyacağınızı, deprem çantası hazırlamayı uygulamalı olarak anlatacaklar. Biz belediye olarak tüm gücümüzle her zaman yanınızdayız. Deprem öncesi hazırlıklarda da yanınızdadır. Yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

Ateş: “Deprem bilgisi kitabının ulaşamayacağı ev kalmayacak”
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ateş de deprem öncesi hazırlıklar, deprem esnasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında uygulamalı eğitim verdi. Ateş burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “İzmir’de 10 gün önce bir deprem yaşadık. Marmara, Düzce, Van, Elazığ ve İzmir depremi. Biz de bir daha olmaması için dua ederken bir taraftan da hazırlıkları yapmak zorundayız. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’ın talimatıyla 31 Mahallemizde deprem tatbikatı yapacağız. Biz itfaiye Müdürlüğü Eridak Arama Kurtarma Derneği olarak işe başladık. Kitapçıklar bastırmıştık ama pandemi dolayısıyla dağıtamamıştık. Dağıtırken herhangi bir virüs dağıtmamak için, hijyenik ortamda hazırlığımızı yaptık, her eve steril ortamda hazırladık, kamu binalarımıza ve mahallelerimize dağıtımını yapacağız. Ulaşmayacağımız ev olmayacak. Amacımız, depremin öncesinde insanlar evlerinde neler yapabilir? Ev ortamını yansıtan deprem aracımızı hazırladık. Neler yapılabilir bunları göstereceğiz. Kitabımızın içinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.”
Uygulamalı eğitimin ardından mahalle sakinlerine deprem anında Kavaklık Mahallesi’nin toplanma alanı tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüs şoförü sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Otobüs şoförü sinir krizi geçirip ortalığı birbirine ...
Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının sahipleri adliyede(2)
YEREL HABERLER Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının ...
Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı Fırıncıların 'seyyar satıcı' tartışması cinayetinde zanlı tutuklandı Savcılıkta suçunu itiraf eden fırıncı, korkutmak için ateş ettiğini iddia etti
YEREL HABERLER Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı ...
Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu
YEREL HABERLER Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu
Teknopark firmalarına eğitim verildi
YEREL HABERLER Teknopark firmalarına eğitim verildi
Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan tespit edildi
YEREL HABERLER Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan ...
Uygulama hayata geçti, HES kodu olmayan sürücüler Zonguldak'a giremedi
YEREL HABERLER Uygulama hayata geçti, HES kodu olmayan sürücüler ...
Bozkurt “Ereğli’ye faydalı işler yapacağız”
YEREL HABERLER Bozkurt “Ereğli’ye faydalı işler yapacağız”
Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kent girişlerinde HES kodu zorunluluğu ...
Zonguldak'a HES kodu olmayan giriş yapamayacak İl ve ilçe girişlerinde HES kodu uygulaması ve sigara yasağı geldi
YEREL HABERLER Zonguldak'a HES kodu olmayan giriş yapamayacak İl ve ...
Cinayet şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Cinayet şüphelileri adliyede
Vali Tutulmaz, Havaalanı ve pist çalışmalarına incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Havaalanı ve pist çalışmalarına ...
"Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" iyilik konutlarının hayırsever çiftine plaket verildi
YEREL HABERLER "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" iyilik konutlarının ...
Başkan Bozkurt, “ Can Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, “ Can Azerbaycan’ın zaferi kutlu ...
Vali Tutulmaz, "Geleceğe Nefes" projesinde Zonguldak'ta ilk fidanını dikti
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, "Geleceğe Nefes" projesinde ...
16 yıllık muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 16 yıllık muhtar koronavirüsten hayatını kaybetti
Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının sahipleri adliyede
YEREL HABERLER Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının ...
“En iyi narkotik polisi; Anne” projesi
YEREL HABERLER “En iyi narkotik polisi; Anne” projesi
GMİS Yönetim Kurulu; “Mücadele başarıyla sonuçlandı”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Mücadele başarıyla sonuçlandı”
Trafik dedektifleri projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Trafik dedektifleri projesi devam ediyor
Karaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü oldu
YEREL HABERLER Karaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü oldu
Simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında
YEREL HABERLER Simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında
Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar’a başarılar diledi
YEREL HABERLER Posbıyık Jandarma Komutanı Dündar’a başarılar diledi
Simitçi cinayetinde fırın sahibi ve oğluna gözaltı
YEREL HABERLER Simitçi cinayetinde fırın sahibi ve oğluna gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X