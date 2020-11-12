Saadet Partisi'nden Başkan Bozkurt’a ziyaret

Saadet Partisi Devrek İlçe Başkanı Halil Korkut ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Genel Kurul sonrasında yeni oluşan SP Devrek İlçe Yönetimi, Başkan Halil Korkut ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Taşçı ve Nuri Çibasmaz, Devrek Başkanı Çetin Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette Devrek Belediyesinin yaptığı hizmetler ile pandemi döneminde halkın sağlığına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

SP İlçe Başkanı Halil Korkut ziyaretinde,” Belediyenin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Halkımızın refah ve sağlıklı yaşam konularında yaptığınız hizmetler yadsınamaz. Bizler de çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz özellikle pandemi döneminde gösterdiğiniz üstün çaba ve gayretleriniz nedeniyle başka siz başkanımızı ve personelinizi kutluyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum”dedi.

Başkan Bozkurt da, nazik ziyaretleri nedeniyle SP Yönetimine teşekkür ederken,” Her bir hizmetimizi insan odaklı olarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz halkımıza en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Biliyoruz ki halkımız hizmetin en iyisine layıktır. İşte biz de bunu yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.