Esnaf Kefalet yönetiminden başkan Posbıyık’a ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) Bölge Başkanı Mehmet Azman ve Kdz.Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özer Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ’ı ziyarette bulundu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, göreve yeni gelen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Özer’i kabul etti. Başkan Posbıyık, Bölge Başkanı Mehmet Azman’ın da yer aldığı ziyarette Kemal Özer ve Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar diledi. Esnaf Kefalet Yönetimi, kent esnafının durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Başkan Posbıyık’a bilgi sundu. Posbıyık, esnafın bir kentin temel direkleri arasında yer aldığını belirterek, “Zor günlerden geçen esnafımıza her türlü kolaylığın sağlanması gerekiyor. Bu yönde çalışmalarda bulunacağınıza inanıyorum, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

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