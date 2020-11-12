Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, eşi ve oğlunun Covid19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

GMİS Genel Başkan yardımcısı İsa Mutlu sosyal medya hesabı üzerinden verdiği bilgide eşi ve oğlunun Covid19 testi pozitif çıktığını, kendisinin ise yapılan test sonucunun negatif olduğunu bildirdi. Mutlu, yaptığı açıklamada; "Sevgili dostlarım eşimin ve oğlumun Covid19 testi pozitif çıkmış olup, benim test sonucum negatif () çıkmıştır. Ancak temas sebebiyle ailecek 25 Kasım 2020 tarihine kadar karantina sürecimiz devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.