Zonguldak çok yönlü turizmle atağa geçecek Vali Mustafa Tutulmaz: "Zonguldak'a gelmemek insanlarda bir eksiklik olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak çok yönlü turizmle atağa geçecek Vali Mustafa Tutulmaz: "Zonguldak'a gelmemek insanlarda bir eksiklik olacak"

İHA

Zonguldak çok yönlü turizmle atağa geçecek Vali Mustafa Tutulmaz: "Zonguldak'a gelmemek insanlarda bir eksiklik olacak"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra endüstriyel ve kültürel mirasına dikkat çekerek önümüzdeki süreçte çok yönlü olarak turizm alanında harekete geçeceklerinin mesajını verdi. Tutulmaz, herkesin bu alandaki çalışmalara destek vermesi gerektiğini ifade ederek "Şunu bir iki yıl sonra hepimiz göreceğiz. Zonguldak'a gelmemeyi bir eksiklik olarak hissettireceğiz" dedi.

2018 yılı Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında "Harmankaya Kanyonu Alternatif Turizm Odağı" projesi BAKKA'nın hibe desteği ile birlikte başladı. 27 ay sürmesi planlanan 918 bin 959 liralık projeye Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 689 bin 219 TL'lik destek sağlandı. Şehrin yoğun ve stresli yaşamından bunalan insanların kısa süreli de olsa doğa ile buluşmasını sağlamak üzere Zonguldak'ın doğa sporları, trekkinghiking, doğa yürüyüşü gibi benzer aktivitelerle tanıtılmasına, spor ve turizmin bütünleşik değer haline dönüştürülmesine katkı sağlanması için hayata geçirilen proje ile başarılı doğa sporcuların da yetiştirilmesine dolaylı olarak katkıda bulunuluyor. 4.5 kilometre uzunluğundaki parkurda başlangıç ve bitiş noktaları boyunca geçit platformları, asma köprü, kütük merdiven, korkuluk, WC, oturma grupları, ziyaretçi merkezi, yağmur sığınağı gibi aktiviteyi kolaylaştırıcı fiziksel düzenlemeler yer alıyor.

"Yürüyüş mesafesinde şelale"
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; beraberinde kurum amirleri ile birlikte 4.5 kilometrelik parkuru tamamladı. Parkurun ilk etabında yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Tutulmaz, ardından ikinci etabı gezdi. Kanyonun kent merkezine yürüyüş mesafesinde olmasının büyük avantaj olduğunun altını çizen Vali Mustafa Tutulmaz, kentin turizm açısından çok yönlü bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tutulmaz, "Bugün Harmankaya Şelalelimizin iki etaptan oluşan projesinin birinci etabının tamamlanması dolayısıyla birlikte alanı gezdik. gezmeye devam ediyoruz. İkinci etabı gezeceğiz. Turizm; ülkelerin, illerin, yerleşim yerlerinin en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Sosyal hareketlilik açısından bulunduğu illere çok yönlü katkısı açısından turizm olmazsa olmaz. Zonguldak ilimiz de bu yönüyle baktığımızda birçok turizm değerini bünyesinde taşımaktadır. Ancak bu değerlerin vatandaşımızın günlük hayatının bir parçası haline getirebilmek yani daha kolay buralara ulaşımı sağlayabilmek önemliydi. Bu konuda da daha önceki valilerimizin başlatmış olduğu Harmankaya Şelalesi ile ilgili projeyi biz devam ettirerek kısa sürede ilk etabını tamamladık. Turizme katkı yapabilecek hale getirdik. Burada hem BAKKA'nın hem de ZONTAB (Zonguldak Turizm Alt Yapı Birliği) katkılarıyla ilk bölümünü tamamladık. Buranın ilimize çok yakın olması önemli. Yürüyüş mesafesinde bir şelale, günlük hayatta herkesin buraya gelip buna benzer diğer doğal güzellikleri yakinen görme ve bu güzellikleri yaşama imkanı var. Bugüne kadar emeği geçen Özel İdare ve BAKKA çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Zonguldak'a gelmemeyi bir eksiklik olarak hissettireceğiz"
Kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra endüstriyel ve kültürel mirasının da varlığına dikkat çeken Vali Tutulmaz, önümüzdeki süreçte kentin çok yönlü turizm atağına geçeceğini ve gereken herkesin destek vermesi gerektiğini vurguladı. Vali Tutulmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"İlimizin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan turizme çok yönle bakmamız lazım. Endüstriyel mirasla, doğal güzellikleriyle, doğa turizmiyle, kültür turizmiyle, Kültür Bakanımızın açıkladığı tren yolunun yeniden faaliyete geçmesiyle, nostalji treniyle çok yönlü şekilde turizme eğilmemiz lazım. Bunu sadece kamudan da beklememiz lazım. Sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar her yönünden tutması lazım. Çalışmaları kamu olarak biz yürütüyoruz. Ancak gelen ziyaretçilerimize ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacak hediyelik eşyalar ve benzeri tasarımların da girişimcilerimiz tarafından yapılması lazım. Gelen herkes bulunduğu yerdeki anıları beraberinde götürmek ister. Hediyelik eşya ve benzeri çalışmalar da bu anıların kişilerle beraber gitmesini sağlar. Onun için girişimcilerimize de davetiye çıkartıyoruz. Turizm çok yönlü herkesin desteği ile harekete geçebilecek alandır. Sadece kamu ile yürüyecek bir şey değildir. Herkes bu alanda çalışma yaparsa Zonguldak'ın kalkınmasına ve gelişmesine hep beraber katkı sağlamış oluruz. Şunu bir iki yıl sonra hepimiz göreceğiz. Zonguldak'a gelmemek bir eksiklik olarak hissettireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla. İnşallah Zonguldak'a gelmemek bir eksiklik olacak insanlarda. Biz alt yapıyı o hale getireceğiz. Çok sayıda yerli ve yabancı turistleri hem doğal güzellikleri, maden müzesi, endüstriyel miras gibi çok yönlü çalışmayı hep beraber yapacağız."
Vali Tutulmaz ve beraberindekiler ardından kanyondan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülüç’te 24 derslikli okulun yapımına başlandı
YEREL HABERLER Gülüç’te 24 derslikli okulun yapımına başlandı
Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı
YEREL HABERLER Park yerinden çıkarken motosiklete çarptı
Kdz. Ereğli’de 450 kişi gönüllü itfaiyeci oldu
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de 450 kişi gönüllü itfaiyeci oldu
Devrek’te HES uygulaması aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Devrek’te HES uygulaması aralıksız devam ediyor
Zonguldak’ta denetim çalışmaları arttı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta denetim çalışmaları arttı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
(Özel) Korona virüs sürecinin baş kahramanları Salgın sürecinde molaları bile azaltıp hayat kurtarmak için çabaladılar Hastaneye gitmek istemeyen vatandaşların evini hastane odasına çevirdiler
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs sürecinin baş kahramanları Salgın ...
Bozkurt, Ereğli’nin sorun ve taleplerini Ankara’da dile getirdi
YEREL HABERLER Bozkurt, Ereğli’nin sorun ve taleplerini Ankara’da ...
GMİS Genel Başkan Yardımcısının ailesi Korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkan Yardımcısının ailesi Korona virüse ...
Esnaf Kefalet yönetiminden başkan Posbıyık’a ziyaret
YEREL HABERLER Esnaf Kefalet yönetiminden başkan Posbıyık’a ziyaret
Saadet Partisi'nden Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Saadet Partisi'nden Başkan Bozkurt’a ziyaret
Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın ...
ZBEÜ’den Scopus Indekste büyük başarı
YEREL HABERLER ZBEÜ’den Scopus Indekste büyük başarı
Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcıları arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Yol verme tartışması sırasında sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Yol verme tartışması sırasında sinir krizi geçirdi
Posbıyık; “Ereğli ya il yapılsın yada Düzce’nin ilçesi olsun”
YEREL HABERLER Posbıyık; “Ereğli ya il yapılsın yada Düzce’nin ...
Zonguldak’ta şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Zonguldak’ta şüpheli ölüm
Kdz. Ereğli’de uygulamalı deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de uygulamalı deprem tatbikatı
Otobüs şoförü sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Otobüs şoförü sinir krizi geçirip ortalığı birbirine ...
Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının sahipleri adliyede(2)
YEREL HABERLER Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının ...
Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı cinayetinden ticari anlaşmazlık çıktı Fırıncıların 'seyyar satıcı' tartışması cinayetinde zanlı tutuklandı Savcılıkta suçunu itiraf eden fırıncı, korkutmak için ateş ettiğini iddia etti
YEREL HABERLER Çocuklarının gözü önünde öldürülen fırıncı ...
Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu
YEREL HABERLER Devrek Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Özmekik oldu
Teknopark firmalarına eğitim verildi
YEREL HABERLER Teknopark firmalarına eğitim verildi
Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan tespit edildi
YEREL HABERLER Karantina ihlali, valilik girişinde HES kodundan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X