Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, tarım ve hayvancılık üzerine işletmede bulunan köylüleri ziyarette bulundu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile birlikte Uluköy, Kayıkçılar ve Geriş Köyleri'ne ziyaret yaptı.

Ziyaretlerine Uluköy' de Hamit ve Can Öziskender'e ait yumurta tavukçuluğu işletmesi ile başlayan Kaymakam Coşgun ve beraberindeki heyet işletme sahipleriyle görüşmeler yaptı. Burada üretimin önemine değinen Kaymakam Coşgun, " Zonguldak ilimizin en önemli tavukçuluk işletmelerinden birisini ziyaret ediyoruz. Otuz yıllık bir tesisin ilçemizde olması bizi fevkalade mutlu etti. İşletme sahibi Hamit beyi ve oğlu Can beyi tebrik ediyorum. Yöremizde yumurtada önemli bir arza sahipler. Oldukça başarılı bir üretim yapıyorlar. Ayrıca istihdam da sağlıyorlar. Devletim adına kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra Geriş Köyü'nde Erol Duran' a ait fide üretim tesisleri ziyaret edildi. Tesisler hakkında işletme sahibi tarafından yapılan bilgilendirme ve işletmenin gezilmesi sonrası açıklamada bulunan Kaymakam Muharrem Coşgun "Fide üretim tesisi ilçemizin önemli tarımsal ünitelerinden birisi. Bu tesislerde de istihdama önemli katkı sağlanması bizi mutlu etti. Bölgemizin önemli fide tesisi olarak ilimizin ihtiyacı yanı sıra birçok il ve ilçeye de fide satışı olduğunu öğrendim. İşletme sahibi Erol beyi devletim adına kutluyor ve başarılar diliyorum " dedi. Daha sonra Kayıkçılar Köyü'nde Ali Girgin' e ait seralarda incelemelerde bulunuldu.

Seralar hakkında işletme sahibinden bilgi alan Kaymakam Coşgun, "İşletme sahibi çiftçimizin ve ailesinin emeğine sağlık. Üretim için çabalıyor ve ürettiklerini pazarlıyorlar. Yıl boyu sebze üretimi yaparak önemli bir iş çıkarıldığına inanıyorum. Kayıkçılar köyü Zonguldak il genelinde önemli bir sera potansiyeli olan, sebze ve meyve üretimi ile pazarlarımızı canlı tutan bir köyümüz. Üretimin öneminin her geçen gün daha arttığı bu zamanda üretimde yer alan her çiftçimizi ve işletmesini ziyaret ettiğimiz Ali beyi tebrik ediyorum " dedi.

