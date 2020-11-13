Türkiye Emekli, Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Sarıoğlu, kamuoyunda hakkındaki iddialara yanıt verdi. Sekreteri Burcu Berna Erdoğan ile ilgili iddialara karşılık veren Başkan Sarıoğlu, bugüne kadar emeklilerin sorunu ile mücadele verdiğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Böyle bir tezgah dolayısıyla bir araya geldiğimiz için üzgünüm. Derneğimizin sekreteri ve ön muhasebe işlerini yapan Berna hanım ile eşi arasındaki geçimsizlik zaman zaman iş yerimize yansıyordu. Sekreter hanımın eşi inşaatlarda çalışmak üzere Bursa'ya gitti. Aile dağılacaktı. Yuvası dağılmasın diye belediyeye işbaşı yaptırdık. Ancak kısa süre sonra verilen işte çalışamayacağını, şoförlük yapmak istediğini söylemeye başladı. Bizde başkan beyden böyle bir istekte bulunamayacağımızı söyledik. Olay günü tartıştılar. Aynı gün akşam saatlerinde mesai bitimi zamanında sekreter Berna hanımla makam odasında otururken ne yapıyorsunuz diyerek sekreteri yan odaya sokup boğazını sıkarken müdahale ettim. Polisi aradım. Olay artık hukuk sürecinde. Ben 2006 yılından beri şube başkanıyım. Emeklilerin sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Böyle bir konuyla ilgili açıklama yapmaktan bende üzgünüm. Hukuki süreç devam ettiği için bu kadar açıklama yapıyorum. Sekreterimiz halen çalışmaya devam etmektedir. Yapılan iftiralara üzülüyorum. Bir dönem önce genel başkanımın talimatıyla Ankara'ya teşkilat başkanı olarak çağrılmıştım. 1.5 sene varken genel kurula yaşlı olduğumu ve Zonguldak'a dönmek istediğimi söyledim. O da bir dönem Zonguldak'ta devam etmek mecburiyetindesin dedi. Buradayım. Güzel bir ekibim var. Önümüzdeki genel kurulu beraberce yapacağız. Ben o genel kurulda gerekli açıklamalarımı yapacağım. Benden sonra bu işi yürütecek arkadaşlarım bu işi yürütecektir. Biz dernekler kanunu ve tüzüğüne göre hareket ederiz."

Ardından gazetecilerin karşısına geçen sekreter Burcu Berna Erdoğan ise "1.5 yıldır çalışıyorum. Bir çalışan ve anne olarak böyle bir iftira dolayısıyla karşınızda olmaktan dolayı çok mahcubum. Bu olay aile içi şiddetin bir yansımasıdır. Sürekli şiddet gördüğüm eski eşimle evliliğimizin yürümeyeceği kararına vardık. Olayın olduğu gün derneğe gelerek beni şoför yapamadın yoruldum dedi. Olay günü başkan beyle makamda otururken odaya girdi. Beni muhasebe odasına çekip gırtlağımı sıkıp kendi istediği şekilde ifade vermem gerektiğini yoksa çocuğu göstermeyeceğini söyledi. Olay emniyete intikal etti. Olay nezdinde derneğin dağıtılması ve başkan beyin adının karalanmasına çok üzüldüm" diye konuştu.

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