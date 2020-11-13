Emniyetten 350 öğrenciye “Siberay eğitim” semineri

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü 618 yaş grubu arası 350 öğrenciye “Siberay Farkındalık” bilgilendirme eğitimi verildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Teknoloji bağımlılığını önlemede etkin rol alan, güvenli ve kontrollü internet kullanımı becerilerini kazandırmayı hedefleyen "Siberay Farkındalık" faaliyetleri kapsamında; 610 yaş grubu, 1014 yaş grubu, 1418 yaş grubu toplam 350 öğrenciye bilgilendirme faaliyeti yapıldı.
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