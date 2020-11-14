Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (3)

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'KANUNİ'DE MONTAJ HAZIRLIĞI

Zonguldak'ta, kule montajı için Filyos Limanı'na demirlenen 'Kanuni' sondaj gemisinde hazırlıklara başlandı. Havadan dronla da görüntülenen hazırlıklar sırasında görevlilerin, kule montajı için kurulacak vincin montajıyla ilgili çalışma yaptığı gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-11-14 15:51:04



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