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Dengesini kaybeden görevli merdivenlere düştü;1 yaralı

İHA

Dengesini kaybeden görevli merdivenlere düştü;1 yaralı

Zonguldak’ta bir giyim mağazasında güvenlik kamerasını kontrol ederken dengesini kaybeden görevli merdivene düşerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bir giyim mağazası üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir giyim mağazanın güvenlik kameralarını kontrol etmek için gelen görevli dengesini kaybederek merdivenlerde düşerek hafif şekilde yaralandı. Mağaza çalışanları tarafından durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen şahıs ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

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