“Sağlık için hepimiz için” denetimleri sürüyor

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde ‘’Sağlık için hepimiz için’’ sloganıyla aralıksız sürüyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimleri kapsamında il genelinde denetimler yaptı. Ekipler kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerde 3 bin 8 kişi HES kodu uygulamasından geçerken HES kodu olmayan 93 kişiye ise HES kodu aldırıldı. HES kodu uygulamasında riskli çıkan 1 kişiye ise cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca korona virüsle mücadelede belirlenen kurallara ilişkin sürücülere uyarılarda bulundu.

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