Devrek’te halk pazarında HES uygulaması hayata geçirildi

Devrek Pazaryeri’nde bugün HES Kodu uygulaması başladı.

Devrek Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçede aldığı önlem ve yaptığı denetimleri yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, pazaryerine girişçıkışlar ile tezgah açan esnafın da HES kodu sorgulaması zabıta ve polis ekiplerince yapılmaya başlandı.

Vatandaşı koronavirüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçede pazartesi günleri kurulan halk pazarının (pazaryeri) giriş çıkışlarında denetim yapan Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Emniyet Ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşların HES kodlarını sorgulatıyor. HES kodu olmayan pazarcı esnafı ve vatandaşa kod alınması konusunda yardımcı oluyor.

Son haftalarda pandemi vakalarının arttığını belirten Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda zabıtamız ile polis ekipleri ortaklaşa olarak pazaryerimizde denetimlere başladı. Ekipler, vatandaşımızın ve pazarcı esnafımızın HES kodu sorgulamalarını tek tek yapıyor. HES Kodu olmayan vatandaşlarımıza alma konusunda yardımcı oluyorlar. Kodu göstermeyen ya da durumu riskli çıkanların, pazaryerinde satış yapmasına izin vermiyoruz” dedi.

Ayrıca alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaş ve esnaftan maske, mesafe ve temizliğe azami dikkat etmelerini istiyor.

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