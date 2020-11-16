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10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan araç, Almanya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de üretildi

DHA

10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyan araç, Almanya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de üretildi


Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kanada ortaklı Türk firması, dünyada sadece Almanya ve Kanada'da üretilen 250 ton yük taşıma kapasiteli endüstriyel taşıt aracının üretimini Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 milyon dolara iki tane üretilen araç, fabrika sahası içinde 10 TIR'ın taşıdığı yükü taşıyor.
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kanada firması ortaklı Türk firması, dünyada sadece Almanya ve Kanada´da üretimi gerçekleştirilen, lift özelliğiyle yaklaşık 250 ton ağırlık taşıyabilen endüstriyel taşıt aracının üretimini gerçekleştirdi. 30 çalışanla 8 ayda üretilen 2 endüstriyel taşıt aracı, yaklaşık 2 milyon dolara mal oldu. Araçlardan bir tanesinin 10 TIR'ın taşıyabileceği yükü kendi başına taşıyor. Demir çelik fabrikası için üretilen araçlar hakkında Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, firma sahibi Sezgin Atar ve ortağı Kanadalı Bob Bogdan Charczuk'tan bilgiler aldı. Firma sahibi Sezgin Atar, endüstriyel taşıtlarının fabrika sahaları içinde yüksek tonajlı taşımacılık gerektiren her işte kullanıldığını ifade etti. Araçlar hakkında bilgi veren Atar, "Bu aracın en büyük özelliği, aracın üzerine paletler konuluyor. O paletlere, taşıyacağınız işe uygun palet yapılıyor. Araç paletin altına giriyor, hidrolik olarak yükseliyor ve yükü taşıyor. Dolayısıyla hem fabrika sahası içerisinde trafiği azaltıyor, nereden baksanız 8-10 tane TIR'ın yaptığı işi yapıyor. Onun ötesinde de vinç altında bekleme diye bir konu yok veya yük altında bekleme diye bir durum yok. Sadece paleti bırakıyorsunuz, dolu paleti alıp taşıyorsunuz, boş paleti de olduğu yere bırakıyorsunuz. Yani hem personelden tasarruf hem yakıttan tasarruf ediliyor" dedi.
'ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDUK'
Almanya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de bu araçların ilk kez üretildiğine dikkat çeken Atar, "Almanya da iki firmada üretiliyor ama iki firmanın da sahibi tek. Kanada´da üretiliyor üçüncü de biz olduk Ereğli´de üretiyoruz şu an. Siparişlerimiz var. Talepler oldukça fazla. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların tamamı, bu araçların Türkiye´de yapılmasından çok memnun kaldıklarını belirttiler. Dolayısıyla burada yapılmasının avantajlarını kullanarak yurt içindeki firmalara da bu araçlardan vereceğiz inşallah" diye konuştu. Kanadalı iş insanı Bob Bogdan Charczuk ise araçların üretiminin Türkiye'de yapılabileceğine inandıklarını ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
'ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME'
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise bu aracın ilçede yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Bu araçların ülkeden döviz çıkışı olarak ithal edildiğini ifade eden Çorumluoğlu, "Şimdi biz bu aracı ihraç edip ülkemize döviz kazandıracağız. Ben zaman içerisinde bu fabrikaya geçilmesiyle beraber burada seri üretim olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar, diğer bir otomobiller gibi hızlı üretilen bir şey değil. Bir yılda 2 tane 3 tane üretebiliyorsunuz. Ülke ekonomimiz için hayırlı olsun diliyorum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-11-16 12:41:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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