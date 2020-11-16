MÜSİAD EXPO 2020 Fuarına Kdz. Ereğli’den 4 firma katılıyor

18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı bu yıl 1821 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu yılki fuara Kdz. Ereğli ilçesinden 4 firma katılım sağlayacak.

1821 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, bu yıl ilk kez ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım sağlayacağının açıklandığı fuarın, 40 binden fazla şirketi temsil ederek 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandığı ifade edildi.



88 Ülkeden yabancı heyet katılacak

MÜSİAD Expo ve beraberinde düzenlenecek organizasyonlar hakkında bilgiler veren MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar şunları söyledi; “Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve büyük sermaye platformu MÜSİAD ile Türkiye’nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP güçlerini birleştirerek dünya çapında ses getirecek büyük bir organizasyona imza atacak. 1821 Kasım tarihlerinde ilk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde fiziksel ağırlıklı hibrit olarak yapılacak 18. MÜSİAD Expo Ticaret Fuarı, 6 salonda, 60 bin metrekarelik alanda, 40 binden fazla şirketi temsil eden, 100 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Online da ise ziyaretçi sayısının milyonlara ulaşması bekleniyor. Fuarda 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesinin yapılması hedefleniyor. Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 88 ülkeden yabancı alım heyetinin katılacağı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı Uluslararası İş Forumu International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri. Ayrıca uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getirecek olan ‘MÜSİADDünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’ de fuar kapsamında düzenlenecek. Bu zirveye, 82 fahri konsolosun katılımı kesinleşti. Fuar kapsamında ayrıca MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu (GİK) da düzenlenecek. Maske Mesafe Temizlik kuralını hiçbir şekilde göz ardı etmeden yürütülecek organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler hassas kontroller sonrasında içeri girebilecek ve fuar alanında temassız teknolojiler kullanıma sunulacak. Yoğunluk kontrolü ve dezenfeksiyon işlemleri için ise özel ekipler görev yapacak.”



Fuarda bölgemizden 4 firma yer alıyor

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, bu yılki fuara Kdz. Ereğli ilçesinde 4 firmanın katılacağını belirterek, firmaların fuar merkezindeki yerleri hakkında da bilgiler verdi. Çınar açıklamasında “Sadece üye firmaların standa açabildiği MÜSİAD Fuarında, firmalarımız 2. Salonda, Çınar Boru Profil San.ve Tic. A.Ş. 221A no’lu stantta, Hira Havlupan Metal Madencilik Petrol İnş. Loj. San. ve Tic. Ltd. Şti. 201A no’lu stantta, Tat Metal Çelik San.ve Tic. A.Ş. 222A no’lu stantta, Yahyaoğlu Çelik Döküm Makine San.ve Tic. A.Ş. 234A no’lu stantta, yerlerini almış olup bölgemizi bu büyük organizasyonda temsil edeceklerdir. 95 ülkede irtibat noktasına sahip MÜSİAD, geniş bir teşkilat ağına sahip olması dolayısıyla fuara yurt dışından bakanlar, üst düzey bürokratlar, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, yabancı alım heyetleri, basın mensupları ve seçkin iş insanlarının yoğun katılımını bekliyoruz. Üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında, ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak MÜSİAD EXPO, tüm dünyanın geçmekte olduğu böylesine zor bir dönemde son derece önemli bir organizasyon ve bu organizasyonu düzenlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluk, ülkemize faydalı olmanın ve MÜSİAD olarak bu topraklara olan inancımızı tüm dünyaya kanıtlamanın mutluluğudur.” diye konuştu.

Çınar, fuar kapsamında ikili anlaşmalar, girişimcilik alanı ve daha birçok ilke imza atılacağını vurguladı. Çınar açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; “MÜSİAD bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak iş birliği ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla toplam 193 İkili İyi Niyet ve Uzlaşı Belgesi (MOU) anlaşması imzaladı. MÜSİAD EXPO 2020’de, 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında adım atılacak. MÜSİAD EXPO’nun bu yılki ilklerinden biri ‘Girişimcilik Alanı’ olacak. Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle bu holde buluşacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedefleniyor. Dünyanın önemli yatırımcılarının fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapacağına inanıyoruz. MÜSİAD olarak ülke kalkınmasına ve ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına bir çok proje geliştirildi. Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kaan bey bu projelerin detaylarını ve bir kısmını ilk kez fuar kapsamında ziyaretçilerle paylaşacak. Bu yılki EXPO’da karavan üreticilerine yer verilirken, milli elektrikli araçların da gösterimi gerçekleştirilecek.”



Hibrit deneyimi sunacak

Dünyada etkili olan Covid19 nedeniyle MÜSİAD EXPO hazırlıklarının MÜSİAD ve fuarı düzenlenecek TÜYAP tarafından titizlikle yapıldığını belirten Çınar, pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olmaya hazırlanan MÜSİAD EXPO’nun, salgın nedeniyle gelemeyenler için de ‘hibrit fuar’ deneyimi sunacağından da bahsetti. Fiziksel olarak 200 firmanın fuara katılacağını, Venezuella, Hollanda, Endonezya, Kongo ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden milli katılımların da olacağını aktaran Çınar, fuara sanal fuarcılığın da entegre edildiğini ve sanal fuarın 10 gün boyunca devam edeceğinin de altını çizerken Hibrit (Sanal) fuara http://sanal.musiadexpo.com web sitesi üzerinden kayıt yaptırabileceğini belirtti.

Açıklamasının sonunda fuara ve beraberinde düzenlenecek organizasyonlara tüm hemşehrilerini beklediklerini dile getiren MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Çınar, “Kapasitesi ve iş bağlantı hacmi ile ülkemizin en büyük uluslararası fuarlarından biri olan MÜSİAD Fuarı’na tüm iş adamlarımızı ve halkımızı bekliyoruz. Fuarımız hakkında http://www.musiadexpo.com web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Fuarımızın geçmiş yıllardaki verimi ve bereketi inanıyoruz ki bu yıl da aynı şekilde tekrar edecektir. Temennimiz ve beklentimiz, gerek bölgemizi temsilen katılan üye firmalarımızın gerekse tüm katılımcı üye firmalarımızın fuarımızdan en üst düzeyde kazanım sağlamasıdır. MÜSİAD Fuarı ve beraberinde düzenlenecek etkinliklerin derneğimize, fuarda yer alan bölgemiz ve diğer üye firmalarımıza aynı zamanda ülkemize hayırlar getirmesini dileriz” diyerek sözlerini tamamladı.

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