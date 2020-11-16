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Salgınla mücadelede emniyet ekipleri hız kesmiyor

İHA

Salgınla mücadelede emniyet ekipleri hız kesmiyor

Zonguldak'ta emniyet ekiplerince salgınla mücadele sürecinde denetimler aralıksız sürüyor.
İçişleri Bakanlığınca alınan yeni kararlar doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Meclisince kent merkezine girişlerde vatandaşlardan istenen HES kodu sorgulamaları sürüyor. Gökgöl Mağarası girişinde asayiş ve trafik ekiplerince HES kodu sorgulamasının yanı sıra genel bilgi tarama ve araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirildi.
7/24 esasına göre yapılan uygulamalarda belgeleri eksik olan, kural ihlali yapan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Ekipler, salgın sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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