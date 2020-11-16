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GMİS Yönetim Kurulu; "Genel Maden İşçileri Sendikamızın 74’üncü yılını kutluyoruz"

İHA

GMİS Yönetim Kurulu; "Genel Maden İşçileri Sendikamızın 74’üncü yılını kutluyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak GMİS’in 74’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, GMİS’ in 74 yılını kutladı. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.
“Adı ülkemiz madencileri ile bütünleşen, ülkemizde ve dünyada, hak ve demokrasi mücadelesi tarihine adını altın harflerle yazdıran Genel Maden İşçileri Sendikamızın 74’üncü yılını kutluyoruz. Sendikamız kurucularını ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Başta Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Şehit madenci ve MTA işçisi kardeşlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm madencilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikamız sadece kayıtlı üyeleri ile değil geride kalan 74 yıllık tarihindeki üyeleri ve aileleriyle, halkımızla tek yürek, tek ses olmuştur. 1946 yılında Dernekler Kanunu çıktıktan sonra 17 Kasım 1946 tarihinde “Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği” adıyla kurulan, 1947’de Sendikalar Kanunu çıkınca 9 Nisan 1947’de “Dernek” yerine “Sendika” adını alan ve 1983 tarihinden bugüne Genel Maden İşçileri Sendikası adıyla görev yapan sendikamız Türkiye’nin ilk 3 sendikasından birisidir. 1848 yılında Zonguldak Maden Havzasında taşkömürü üretiminin başlamasıyla hızla büyüyen ve 1899’da ilçe olan; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla 1924 yılında Cumhuriyetin ilk ili olacak kadar büyüyen; bir sanayi şehri olarak Türkiye ekonomisine can veren ve 3 il olacak kadar gelişen Zonguldak; 172 yıllık üretim kültürü ve yaklaşık 5 bin maden şehidiyle “Emeğin Başkenti” sıfatını aldı. Bugün resmi olarak 74 yaşında olan sendikamız, 172 yıllık bir mücadele tarihine sahiptir ve bu açıdan Türkiye’nin ve dünyanın sayılı sendikaları arasındadır. Madenciler ve bölge insanı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı ve yerli şirketlere karşı, Cumhuriyet döneminde yanlış politikaları dayatan yöneticilere karşı, her şart altında işine, aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkarak, ülkemizde ve dünyada, demokrasi ve sendikal mücadele tarihinde yerini almıştır. Birlikte mücadelemizle kazandık, birlikte mücadelemizle başardık. Sendikamızın varlık nedeni olan ve her şart altında sendikasına sahip çıkan maden ve MTA işçisi kardeşlerimizle, halkımızla birlikte daha nice yıllar demokrasi, hak, hukuk mücadelemizi sürdürecek ve bu bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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