D\u00fcnya Diyabet G\u00fcn\u00fc kapsam\u0131nda, B\u00fclent Ecevit \u00dcniversitesi Obezite ve Diyabet Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Merkezi taraf\u0131ndan diyabet hastal\u0131\u011f\u0131na fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturma ama\u00e7l\u0131 Tip 1 Diyabetiklere y\u00f6nelik online bir etkinlik d\u00fczenlendi. Video konferans y\u00f6netimi ile ger\u00e7ekle\u015fen \u00e7evrimi\u00e7i fark\u0131ndal\u0131k program\u0131, Merkez M\u00fcd\u00fcr\u00fc Prof. Dr. Taner Bayraktaro\u011flu\u2019nun diyabet hastal\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin \u00fclke ve d\u00fcnyada genel bilgilendirme, koronavir\u00fcs ve diyabetle ilgili i\u00e7erikte a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131 ile ba\u015flad\u0131. Prof. Dr. Taner Bayraktaro\u011flu\u2019nun moderat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015ftirilen D\u00fcnya Diyabet G\u00fcn\u00fc fark\u0131ndal\u0131k program\u0131nda, Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi Sakin Tekin, Dr. \u00d6\u011fr. \u00dcyesi \u00d6mercan Topalo\u011flu, Hem\u015fire Safiye \u00c7atalcam ve Hem\u015fire Ebru Uzald\u0131 kat\u0131ld\u0131. Programda T\u0131p 1 Diyabet Te\u015fhisi ve tedavisi, \u0130ns\u00fclin Tedavisi ve Pompa Kullan\u0131m\u0131nda Dikkat Edilecek Durumlar, Hipoglisemiyi Engelleyici ve \u00d6nleyici Tedbirler\u2019 Hipoglisemiyi Engelleyici ve \u00d6nleyici Tedbirler \u00fczerine bilgiler verildi. Diyabetin, d\u00fcnyada beslenme ve ya\u015fam tarz\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc giderek artan bir hastal\u0131k oldu\u011funa i\u015faret eden Prof. Dr. Bayraktaro\u011flu, diyabeti \u00f6nlemede do\u011fru ve dengeli beslenme \u00f6nemine de\u011findi. Bayraktaro\u011flu, \u201cDiyabette hastal\u0131k ger\u00e7ekle\u015fmeden \u00f6nlem almak \u00e7ok \u00f6nemli, bu t\u00fcr hastalarda ya\u015fam tarz\u0131 de\u011fi\u015fiklikleri tedavinin temelini olu\u015fturuyor. Her g\u00fcn d\u00fczenli fiziksel aktivite obeziteye kar\u015f\u0131 etkili bu hastal\u0131\u011f\u0131n tan\u0131, tedavi ve takibinde Obezite ve Diyabet Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezinin b\u00f6lgesel ve ulusal liderlikte e\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve sa\u011fl\u0131k hizmeti faaliyetlerini y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz. Bu faaliyetlerin ger\u00e7ekle\u015ftirilmesinde deste\u011fini esirgemeyen Zonguldak B\u00fclent Ecevit \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof.Dr. Mustafa \u00c7ufal\u0131\u2019ya \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131 sunuyorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. Toplant\u0131 sonunda kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n D\u00fcnya Diyabet G\u00fcn\u00fc kapsam\u0131nda diyabet hastal\u0131\u011f\u0131yla ilgili sorular\u0131 konu\u015fmac\u0131lar taraf\u0131ndan cevapland\u0131r\u0131ld\u0131. Digital ortamda ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 ba\u015far\u0131yla tamamland\u0131.