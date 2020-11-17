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Gazi işine dönmek istiyor

DHA

Gazi işine dönmek istiyor


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK'ta vatani görevini yaparken kazada yaralanan ve gazilik kontenjanından işe giren Melih Demir, 4 yıl önce karıştığı kavga nedeniyle 21 aylık hapis cezasının 58 günlük infazı için cezaevine girdi. Bu süre zarfından 14 ay da disiplin cezası alınca, yasal sürede işe dönemediği gerekçesiyle iş akdi feshedilen Demir, başlattığı hukuk mücadelesiyle işine dönmek istiyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1999 yılında gece operasyondan dönerken aracın şarampole yuvarlanması sonucu 10 arkadaşı şehit olan, kendisi ise 38 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Melih Demir, gazilik kontenjanından İl Özel İdaresi'nde işe girdi. Karıştığı bir kavga nedeniyle 21 ay hapis cezası alan Melih Demir, cezasının 58 günlük infazı için 28 Nisan 2016'da Zonguldak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim oldu. Demir, cezasını çektiği sırada rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde odasında cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle 14 ay disiplin cezası aldı. Hastane odasının ceza infaz kurumu sayılamayacağı ve disiplin cezası verilemeyeceği gerekçesiyle cezaevi yönetimine başvuran Demir, olumsuz cevap alınca 14 ay daha cezaevinde kaldı. Demir'in bu sürede kamu kurumundaki iş akdi feshedildi.  
Melih Demir, Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesi'nde hastane odasında cep telefonuyla görüştüğü gerekçesiyle açılan davadan beraat edince kendisine haksız yere disiplin cezası verildiği gerekçesiyle, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'ne mağdur edildiği gerekçesiyle tazminat ve disiplin cezasının kaldırılması için dava açtı. Demir, mahkeme heyetinin davanın reddine karar vermesi üzerine Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, hükümlünün cep telefonu ele geçirilen hastane odasının ceza infaz kurumu niteliğinde olmadığı, bu durumda hükümlü hakkında belirtilen kanun maddesi uyarınca disiplin cezası verilemeyeceğinden ağır ceza mahkemesince verilen kararın bozulmasına karar verdi. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla bu kez Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunan Demir, lehine karar verilmesini talep etti. Yargı süreci devam ederken işsiz kalan Demir, bir inşaat firmasında çalışmaya başladı. 
YASAL SÜREYİ KAÇIRINCA İŞİNDEN OLDU 
Evli ve 2 çocuk babası Melih Demir, hukuksal olarak verilemeyecek bir disiplin cezası nedeniyle işinden olduğunu ve maddi manevi sorunlar yaşadığını söyledi. Kamu kurumundaki işine geri dönebilmesi için yasal sürenin 60 gün olduğunu ve 58 günlük yasal cezasını çekmesinin ardından tahliye olması durumunda işine geri dönebileceğini anlatan Demir, "Bu durumda çalıştığım kamu kurumunda fesih olan iş hakkımı geri alamadım. Gazi kontenjanından kamu kurumunda çalışıyordum. Eğer haksız yere asliye ceza mahkemesi ve Yargıtay tarafından kanıtlanan disiplin cezasını almasaydım ben şu an işime geri dönmüş olacaktım. Yasal süreyi kaçırdığım için kurum beni geri işe almayı reddediyor. Bunu düzeltecek birileri olması gerekiyor. Ben terör gazisiyim. Birilerini bana yardım etmesi gerekiyor" dedi. 
'ORTADA SUÇ YOK AMA ÇEKTİĞİM CEZA VAR' 
Yaptığı bir hata nedeniyle cezaevine girdiğini ifade eden Demir, hayatına temiz bir sayfa açmak istediğini belirterek, "Ben hayatın içerisinde bir hata yaptım ve karıştığım bir olay nedeniyle cezaevine girdim. Bundan sonra temiz bir hayat yaşamak için iş hakkımın tarafıma iade edilmesini istiyorum. Hayatıma bundan sonra temiz bir sayfa açabilirim. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Ortada suç yok ama çektiğim bir ceza var. Bu yanlışlığın ortadan kaldırılması için destek bekliyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-17 09:53:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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