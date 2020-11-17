Zonguldaklı yazar ilk romanını çıkardı

Zonguldaklı yazar Sevde Tuba Özsaygın, kısa öykülerin ardından ilk romanı olan “Kurtlu Kuyu”yu çıkarttı.

Zonguldak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Kocaeli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olan 30 yaşındaki Sevde Tuba Özsaygın, belediye konservatuarı tiyatro bölümünü birincilikle bitirdi. Çok sayıda tiyatro oyununda da rol aldı. Uzmanlığına eğitim alanında devam ettirmeye karar verdikten sonra tiyatroya ara verdi. 2012’den beri yürüttüğü akademik çalışmalarına devam ederken aynı zamanda özel bir okulun kampüs müdürlüğü görevini sürdürüyor.

Özsaygın, yazdığı kısa öykülerin ardından “Kurtlu Kuyu” isimli ilk romanını çıkarttı. Özsaygın romanını ise şöyle anlattı:

“Durum romanının iyi bir örneği olarak karşımıza çıkan kitap, aynı zamanda üslubunun gücüyle de dikkat çekiyor. Otuzlu yaşlarında, güzel, eğitimli bir kadın olan Eda’nın, Türkiye, Hollanda ve Amerika’ya savrulan yaşamı boyunca parçalanmış ailesinden ona kalanları toplama hikayesini konu alıyor. Duygusal boşluklarını doldurmaya çabalarken okur, Eda’nın dilinden aile kavramını, çocukluk travmalarının insan yaşamına etkisini, tutkulu aşkları, hezeyanları, hasta bir zihnin kıvrımlarından geçerek öğreniyor. Kurtlu Kuyu, kurtulmaya çalışırken karanlığa çeken, rahatsız eden, sarsıcı bir roman. Finale doğru giderken, o huzursuz soruya da dikkat çekiyor: Aslında ne yaşıyoruz?”

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