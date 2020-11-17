Prof. Dr. Tor: KOAH hastaları Covid olurlarsa 5 kat daha fazla risk altında



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, KOAH hastalarının koronavirüsü daha ağır geçirme riski altında olduğunu belirterek, "Covid olurlarsa bu hastalar 5 kat daha fazla risk altındalar ancak kendilerini izole edebilirlerse, hijyen mesafe kuralını sağlayabilirlerse bu hastaların hastaneye sık yatışı da söz konusu olmayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Meltem Tor, 18 Kasım'ın Dünya KOAH Günü olduğunu söyledi. KOAH'ın kronik akciğer hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Tor, hastalığın hava yollarının mikrobik olmayan iltihabıyla hava yollarındaki daralma nedeniyle oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Meltem Tor, KOAH'ın özellikle 40 yaş üstünde oldukça sık görülen bir hastalık olduğuna işaret ederek, "Zonguldak merkezde erkek erişkinlerde yüzde 25 olarak oldukça sık görülmekte. Tüm dünyada da özellikle sigara içimin yoğun olduğu hava kirliliğinin yoğun olduğu kırsal alanlarda KOAH sıklığı oldukça fazla. KOAH'ın birinci nedeni sigara. Dünyada sigara içilmenin yoğun olduğu, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde KOAH oldukça fazla. Sigara içimi sırasında hava yollarını bu zararlı toz ve gazları maruziyetiyle birlikte yoğun bir iltihaba maruz kalması ve hastaların bunları önceden değil geç doktora başvurması nedeniyle bu hastalık çok görülüyor" dedi.

`KOAH HASTALARINDA COVİD RİSKİ 5 KAT ARTIYOR´

KOAH'ın tedavisi olan bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tor, pandemi döneminde de hastaların oldukça dikkatli olmalarını tavsiye etti. Sigarayı bırakmanın en güzel zamanlarının pandemi dönemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Meltem Tor, şunları söyledi:

"Sigara içimi sonlansa dahi bu insanların KOAH geçirme sıklığı hayat boyu görülmekte. Yaşam boyu KOAH olma riski oldukça yüksek. Pandemi döneminde KOAH hastaları da etkilendi. Bu süreçte hastaların çoğu evden çıkamadılar. Atak geçiren hastalar da evde bunu bir şekilde kendilerince tedavi etmeye çalıştılar. Bu süreçte Covid açısından daha yüksek bir riske sahip olup olmadıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, daha sık Covid enfeksiyonunun gözüktüğüne dair elimizde net bir veri yok. Ama eğer Covid olurlarsa bu hastaların hastalığı ağır geçirdiklerini biliyoruz. Covid olurlarsa bu hastalar 5 kat daha fazla risk altındalar ancak kendilerini izole edebilirlerse, enfeksiyon kontrolünü sağlayabilirlerse, hijyen mesafe kuralını sağlayabilirlerse bu hastaların hastaneye sık yatışı da söz konusu olmayacaktır."DHA-Sağlık Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-11-17 13:55:44



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