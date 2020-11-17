Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, İsmail Özçakır'ın (72) kullandığı otomobil, evinin garajından çıkarken geri manevra yaptığı sırada bir kişiye çarparak, devrildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Murtaza Mahallesi Suyabakan Sokak'ta meydan ageldi. İsmail Özçakır yönetimindeki 67 ABG 559 plakalı otomobil, evin garajından çıktığı sırada geri manevra yaptı. Bu sırada yolda yürüyen İsmail Cebeci'ye çarpan otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan Cebeci, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İsmail Özçakır kazadan yara almadan kurtulurken, geri manevra yaptığı sırada yayaya çarptığını söyledi.

Özçakır, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-11-17 14:52:53



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