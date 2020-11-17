Zonguldak\u2019ta k\u0131\u015f mevsimi trafik tedbirleri toplant\u0131s\u0131 Vali Mustafa Tutulmaz ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131ld\u0131. Karayollar\u0131nda trafik g\u00fcvenli\u011fini temin etmek, trafik kazalar\u0131n\u0131n meydana gelmesinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek, vatanda\u015flar\u0131n huzur ve g\u00fcven i\u00e7erisinde seyahat etmelerini, s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin trafik kural ihlal davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131n en aza indirilmesini sa\u011flamak amac\u0131yla kazalar\u0131n olu\u015fmas\u0131nda \u00f6nemli rol oynayan k\u0131\u015f mevsimi ko\u015fullar\u0131 ve trafik g\u00fcvenli\u011fine y\u00f6nelik di\u011fer olumsuzluklar\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fi toplant\u0131 Vali Mustafa Tutulmaz ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131ld\u0131. Toplant\u0131da; genel hatlar\u0131yla k\u0131\u015f mevsimi trafik tedbirleri, yerle\u015fim yerleri ve yerle\u015fim yeri d\u0131\u015f\u0131nda al\u0131nacak trafik tedbirleri, terminal\/otogarlarda al\u0131nacak trafik tedbirleri, karayolu i\u015faretlemeleri, yap\u0131lacak denetimler ve \u015fehir i\u00e7i ve \u015fehirleraras\u0131 yolcu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131nda uygulanacak olan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n yay\u0131l\u0131m h\u0131z\u0131n\u0131n kontrol\u00fcne y\u00f6nelik tedbirler g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc. Toplant\u0131ya Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m U\u00e7ar, Karayollar\u0131 B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Y\u00fcksel O\u011fuzhan, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet Metin Turanl\u0131, \u0130l Jandarma Komutan\u0131 Albay G\u00f6nen S\u00fcsl\u00fc, Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ogan G\u00f6kt\u00fcrk, \u0130l \u00d6zel \u0130daresi Genel Sekreteri Ahmet Karay\u0131lmaz, Meteoroloji B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Turhan \u015eerbet\u00e7io\u011flu, 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Cemal Kar, AFAD \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat Kanl\u0131, \u015eof\u00f6rler ve Otomobilciler Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Osman Bahar, T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay Derne\u011fi \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n Ergen\u00e7 ve di\u011fer ilgililer kat\u0131ld\u0131.