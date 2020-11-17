Erdemir, Korona virüs önlemlerine rap şarkıyla dikkat çekti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) çalışanları Korona virüse karşı sürdürülen mücadeleye maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yapan bir şarkı hazırlayarak katkıda bulundu.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid19 salgınının ilk gününden bu yana önlemlerini en üst seviyede uygulamaya devam eden Erdemir, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi sürecindeki tedbirleri doğrultusunda, çalışmalarına devam ediyor. Erdemir genelinde titizlikle uygulamalara devam edilirken Erdemir çalışanlarından oluşan ve kendilerine Korona’ya İnat Çal adını veren ekip, “Haydi Önce Maske Mesafe, Çare Sende Dikkat Et Hijyene” şarkısıyla pandemiye karşı alınacak 3 temel önleme ilişkin duyarlılığı müziğin gücünden yararlanarak artırmayı hedefliyor.

Erdemir çalışanlarından oluşan Korona’ya İnat Çal ekibinde, şarkının ana melodisini, Çelikhane Müdürlüğünden Erdemir Steelist müzik grubunun da bas gitaristi Okan Aykan besteledi. Eğitim Müdürlüğünden Ayşegül Ocaktan, Özgür Kaçar ve Ceyda Keleş; II. Sıcak Haddehane Müdürlüğü’nden Emrullah Eyi ve Elektrik Bakım Müdürlüğü’nden Cihangir Amca şarkı sözlerinin oluşturulması ve melodiye uyumu için birlikte çalıştı. Ana vokalde Emrullah Eyi görev alırken, nakaratı ise Sinter Hammadde ve Manipülasyon Müdürlüğü’nden Hamiyet Kılıç ve Satınalma Müdürü Volkan Kaya’nın kızı Dila Kaya seslendirdi.

Erdemir çalışanlarının herkesin uygulaması gereken temel üç kurala ilişkin farkındalığı taze tutmak amacıyla “Haydi Önce Maske Mesafe, Çare Sende Dikkat Et Hijyene” rap şarkısı ile maskenin doğru kullanımının, mesafe kuralına uymanın, kalabalık ortamlardan uzak durmanın ve hijyenin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca şarkı ile Erdemir çalışanlarının aileleri başta olmak üzere Ereğli ve Zonguldak genelinde herkesin koronavirüse ve alınması gereken tedbirlere karşı bilinçlenmesi hedefleniyor.

Şarkıya Erdemir’de başarıyla uygulamaya alınmış örneklerin gösterildiği bir de klip hazırlayarak sosyal medya hesaplarından izleyebileceği belirtildi.

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