Zonguldak’tan İzmir’e yardım desteği

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından İzmir’deki deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım gönderildi.

İzmir’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Zonguldak’ta da harekete geçildi. Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği öncülüğünde dernek üyeleri, kursiyerleri ve Zonguldaklı vatandaşların da katılımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bebek bezi, hasta bezi, uyku tulumu, zemin pedi, kolonya, dezenfektan, ıslak mendil, battaniye, yastık, bere, eldiven, çorap ve kadın pedi İzmir’e gönderildi.

Çağdaş Anadolu Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Arslan, deprem bölgesine gönderilen yardımla ilgili yaptığı açıklamada, dernek üyeleri, kursiyerleri ve Zonguldaklı vatandaşların tek yürek olduğunu vurguladı.

Arslan yaptığı açıklamada, “İzmir ilimizde yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Depremde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla hızla harekete geçtik. Dernek olarak koordineli bir şekilde depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak, azaltmak amacıyla yanlarında olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışma içinde olan ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti gösteren bütün üye ve kursiyerlerimizin yanı sıra bizlere destek sağlayarak İzmir’e yardım gönderen Zonguldak halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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