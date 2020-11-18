Zonguldak'ta sonbahar güzelliği

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta ormanlarda sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu.
Batı Karadeniz´in sahil kenti Zonguldak´ta, sonbaharla birlikte ormanlarda ağaçların yaprakları sarardı. Ortaya çıkan farklı renk tonları seyirlik görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları renk cümbüşünü fotoğraf karelerine taşıdı. Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde gün doğumu sırasında dron ile havadan çekilen görüntüler de ormandaki farklı renk tonlarını gözler önüne serdi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-18 13:38:08
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