En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta TIR dorsesine saklanarak, yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Türkiye Taşkömürü Kurumu Ro-Ro Limanı'ndan gemiyle yurt dışına gitmeye hazırlanan TIR'ın dorsesinin brandasında yırtık tespit etti. Dorsede yapılan aramada, 1'i Türk, 6'sı Irak, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi bulundu. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edilen 9 kişi, gözaltına alındı.

Türk vatandaşı ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 8 kişi ise Zonguldak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan sürücü, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-11-18 14:27:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.