Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta TIR dorsesine saklanarak, yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Türkiye Taşkömürü Kurumu Ro-Ro Limanı'ndan gemiyle yurt dışına gitmeye hazırlanan TIR'ın dorsesinin brandasında yırtık tespit etti. Dorsede yapılan aramada, 1'i Türk, 6'sı Irak, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi bulundu. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edilen 9 kişi, gözaltına alındı.
Türk vatandaşı ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 8 kişi ise Zonguldak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan sürücü, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-11-18 14:27:39
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