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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlı Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürüyor

İHA

Ormanlı Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi Covid19 salgını ile mücadele kapsamında belde genelinde dezenfekte çalışması yaparak gıda üretimi yapan iş yerlerini denetledi.
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol Covid19 salgınının başladığı günden bu yana mücadelelerini aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade etti. Beldede halkın genel kullanım alanları başta olmak üzere iş yerlerinde dezenfekte çalışması yaptıklarını ve bu çalışmanın belli periyodlarla devam ettiğini anlatan Başol, gıda üretimi yapan iş yerlerini de denetleyip kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.
Başol yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi; “Covid19 salgını ülkemizde başladığı dönemde küçük bir belde olmamıza rağmen Halk Eğitim Müdürlüğü’müz ve Kaymakamlığımızla iş birliği yaparak maske üretimi gerçekleştirdik ve halkımıza şu ana kadar yaklaşık 20 bin maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun yanında dezenfektan dağıtımını da yaptık. Beldemiz genelinde vatandaşlarımızın genel olarak kullandıkları pazaryerleri, otobüs durakları ve iş yerlerini düzenli olarak denetleyip dezenfekte çalışmaları yaptık. Bu günde yine salgının artmaya başladığı dönemde beldemiz genelinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca zabıta ekiplerimiz gıda üretimi yapan iş yerlerini denetleyip, hijyen kurallarına uyulması noktasında gerekli uyarıları yaptılar. Bu çalışmalarımız bundan sonrada aralıksız devam edecek. Bizler bu salgını birlikte mücadele ederek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yeneceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki hiç kimse mecbur olmadığı sürece dışarı çıkmasın, birbirlerine misafirliğe girmesin. Teması ne kadar aza indirirsek salgının yükselişini o kadar hızlı kesebiliriz. Ben bu vesile Covid19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, halen tedavi gören tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.”

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